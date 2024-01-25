Эффект от ужесточения условий по льготной ипотеке оценили в Сбере
Это коснется не тех, кто нуждается в покупке жилья, а тех, кто заинтересован в инвестициях с целью перепродажи
25 января 2024, 15:31, ИА Амител
Пересмотр условий по льготной ипотеке отрезал от кредитов по низким ставкам инвесторов, а не обычных покупателей жилья, пишет РБК со ссылкой на первого зампреда Сбербанка Кирилла Царева.
Царев отметил, что после пересмотра правил выдачи льготной ипотеки на сделки перестали выходить в основном клиенты-инвесторы.
"Когда у вас ставка по депозиту банков 14-15% годовых, а квартиру стоимостью 6 млн руб. в рамках госпрограммы можно взять со ставкой от 8% и при этом в стране еще есть инфляция, вы способствуете тому, чтобы на этот рынок потенциально пришли не всегда те люди, кому такая квартира нужна", – пояснил Царев.
В итоге после изменения условий инвесторам становятся невыгодны сделки с банком, потому что уже не получится заработать денег.
Напомним, Сбербанк в декабре 2023 года объявил, что с 12 января ипотечные кредиты по госпрограммам будут доступны только тем клиентам, кто приобретает недвижимость у застройщиков-партнеров.
"Схема выдач льготной ипотеки только при участии партнеров-застройщиков предполагает, что девелоперы платят кредиторам комиссию. Такой подход вызвал неоднозначную реакцию у застройщиков", – отвечает издание на вопрос, почему возник конфликт банков и застройщиков.
17:47:59 25-01-2024
Если бы в думе сидели не прохиндеи, то давно разобрались бы почему на одной квартире банк зарабатывает 3 раза. 1) ипотека 2) кредитование застройщика 3) деньги на эскроу счетах.