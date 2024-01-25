Эффект от ужесточения условий по льготной ипотеке оценили в Сбере

Это коснется не тех, кто нуждается в покупке жилья, а тех, кто заинтересован в инвестициях с целью перепродажи

25 января 2024, 15:31, ИА Амител

Строительство жилья / Фото: amic.ru

Пересмотр условий по льготной ипотеке отрезал от кредитов по низким ставкам инвесторов, а не обычных покупателей жилья, пишет РБК со ссылкой на первого зампреда Сбербанка Кирилла Царева.

Царев отметил, что после пересмотра правил выдачи льготной ипотеки на сделки перестали выходить в основном клиенты-инвесторы.

"Когда у вас ставка по депозиту банков 14-15% годовых, а квартиру стоимостью 6 млн руб. в рамках госпрограммы можно взять со ставкой от 8% и при этом в стране еще есть инфляция, вы способствуете тому, чтобы на этот рынок потенциально пришли не всегда те люди, кому такая квартира нужна", – пояснил Царев.

В итоге после изменения условий инвесторам становятся невыгодны сделки с банком, потому что уже не получится заработать денег.

Напомним, Сбербанк в декабре 2023 года объявил, что с 12 января ипотечные кредиты по госпрограммам будут доступны только тем клиентам, кто приобретает недвижимость у застройщиков-партнеров.