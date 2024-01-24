Перекос рынка. Новостройки недоступны для барнаульцев, но виноваты не только цены
Некоторые варианты уже стоят 150-190 тыс. рублей за квадратный метр. И это не предел
24 января 2024, 09:15, ИА Амител
Стоимость квартир в строящихся домах Барнаула в ближайшее время может вырасти до 10%. Дело в том, что после новогодних каникул российские банки стали брать с застройщиков комиссии за выдачу льготных ипотек. Региональные девелоперы пока "на паузе": они ведут переговоры с кредитными организациями, договариваясь об условиях сотрудничества. Между тем горожане уже ощутили последствия нововведений: получить льготный кредит практически невозможно, и ипотеку на новостройки выдают на общих основаниях, под колоссальные проценты.
Нужно делиться
Житель Барнаула Евгений планировал приобрести небольшую новую квартиру в Индустриальном районе. Имея более 30% первоначального взноса и хорошую кредитную историю, мужчина рассчитывал взять ипотеку с господдержкой под 8%. Неожиданно он получил отказ. Сотрудники банка развели руками, но "шепотом" сообщили: барнаулец выбрал дом от застройщика, который пока не согласился на комиссионное сотрудничество.
В результате Евгению одобрили "обычную" ипотеку под 16%. При сумме кредита 4 млн ежемесячный взнос составил около 40 тыс. рублей. Семейные обстоятельства вынудили мужчину купить квартиру на этих условиях. В будущем (после снижения ключевой ставки Центробанком) он рассчитывает на рефинансирование.
Банки решили вводить комиссии из-за низкой доходности, которая практически находится на грани рентабельности. В конце декабря 2023 года правительство на 0,5% снизило размер субсидий кредитным организациям за выдачу льготных кредитов. В таких условиях банки начали искать новые источники прибыли – и нашли.
"Это отнюдь не подписание соглашения, как это красиво звучит. Это большая реальная комиссия – 7-12% от стоимости объекта. Эти деньги должен заплатить застройщик, чтобы клиент мог кредитоваться по госпрограммам. Если девелопер на это не идет, банк отказывается кредитовать покупателя по льготным ставкам. Крупнейшие игроки – Сбер, ВТБ, Альфа-Банк – уже работают только так", – сообщил amic.ru руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев.
По последней информации, комиссии ввели Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, РНКБ. Остальные кредитные организации (в том числе "Дом.рф", Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк) пока работают на прежних условиях. Однако размер первоначального взноса у многих составляет 50% от стоимости квартиры.
Цена для всех одна
Снижение субсидий для банков и ужесточение условий выдачи льготных ипотек – это продолжающиеся попытки охладить рынок жилищного строительства в стране. В первую очередь это необходимо (так объясняют банки), чтобы улучшить ситуацию с закредитованностью граждан и качеством выдаваемых кредитов.
Однако новые условия ожидаемо скажутся на стоимости строящихся квартир, считают эксперты. Естественно, обновленные прайсы будут действовать для всех покупателей: как для "ипотечников", так для клиентов с наличными.
"Сегодня в большей степени цены на жилье формирует не застройщик, а банк. И девелопер не может сказать, что продаст Васе Иванову квартиру с дисконтом, потому что тот пришел с наличными, а Пете Сидорову – дороже, потому что у него ипотека. Это нонсенс, и продажи встанут. Цена для клиентов должна быть одинаковой", – объясняет Константин Никитеев.
Строительные компании, опрошенные amic.ru, пока отказались комментировать изменение стоимости. Как и то, согласились ли они работать с банками на новых "комиссионных" условиях.
"Мы пока ведем переговоры с кредитными организациями. Естественно, это нововведение никому не нравится. Льготная ипотека – один из главных инструментов для покупки квартир. Мы понимаем важность и значимость государственных программ и надеемся на их максимальную доступность", – сообщили amic.ru в одной из строительных компаний.
Меньше и дороже
Если переговоры с банками не принесут результатов, то девелоперы будут вынуждены поднимать цены на размер комиссий, предполагают эксперты. Например, в Сбере она составляет от 7,5 до 11,5% в зависимости от программы. Однако есть большая вероятность, что для покупателей новая величина станет недоступной.
"Рынок еще больше перекашивается, становится неправильным, иррациональным. Еще вчера цены на новостройки доходили до 120-130 тыс. рублей за квадратный метр, а теперь мы видим 150-190 тыс. Где цена остановится? Некоторые объекты у нас уже давно продают дороже, чем в Новосибирске", – говорит Константин Никитеев.
И добавляет: даже при снижении спроса цены вряд ли пойдут вниз. Ведь объем предложений на рынке также сократится. В этом уверен и председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.
"Средняя стоимость квартир уже около 110 тыс. за "квадрат". Возникает вопрос: "А будут ли застройщики выводить на рынок новые проекты при таких условиях?" За счет льготной ипотеки рынок был живой. Как эта программа будет работать после 1 июля (срок ее окончания. – Прим. ред.) – тоже вопрос. Есть разговоры, что она будет лимитированной, адресной. Скорее всего, объекты, которые вышли, будут достроены. А вот что будет с вновь начинаемыми, неизвестно", – резюмирует он.
09:28:40 24-01-2024
Крепостное право, отменить! Ввести ИПОТЕКУ!
09:31:46 24-01-2024
Все раскупят.. таджикские диаспоры
10:07:02 24-01-2024
Гость (09:31:46 24-01-2024) Все раскупят.. таджикские диаспоры... Странно!? Почему диаспоры не признаются иноагентами!? Группа иностранных граждан, зарабатывающих здесь, а так же получающих финансирование из-за рубежа...!? Очень даже подходят под это определение...!
10:24:25 24-01-2024
Гость (10:07:02 24-01-2024) Странно!? Почему диаспоры не признаются иноагентами!? Группа... Они здесь зарабатывают деньги. В Таджикистане денег нет.
10:28:37 24-01-2024
Гость (10:07:02 24-01-2024) Странно!? Почему диаспоры не признаются иноагентами!? Группа... Да яж откуда знаю то)) сегодня опять прописывала 2 семьи, прописывали их не родственники - привезли с собой по 4-5 детей. Через месяц.другой они покупают квартиру (ипотека) выписываются туда и так по кругу.
09:43:40 24-01-2024
Конечно виноваты не цены, они же нормальные! Законы экономики , как и законы физики нарушать нельзя- больно будет !
09:48:27 24-01-2024
Действительно пора уже охладить этот рынок, на нем происходит какой-то сюрреализм.
10:06:49 24-01-2024
Роман (09:48:27 24-01-2024) Действительно пора уже охладить этот рынок, на нем происходи... Еще вчера цены на новостройки доходили до 120-130 тыс. рублей за квадратный метр, а теперь мы видим 150-190 тыс. ///- это охлаждение?
17:15:25 24-01-2024
Роман (09:48:27 24-01-2024) Действительно пора уже охладить этот рынок, на нем происходи... сюрреалистический сюрреализм
10:03:58 24-01-2024
И вот всем же понятно что это махинации на рынке недвижимости!? Президент сказал им одно, четко и понятно, но эти барыги ищут любой способ, там сговор банков с застройщиками, или ещё сейчас что-нибудь придумают, что бы в конечном счёте все легло на плечи конечного покупателя, т.е. на нас с вами...
10:39:03 24-01-2024
Гость (10:03:58 24-01-2024) И вот всем же понятно что это махинации на рынке недвижимост... Такой большой, а сказочнику веришь?
10:44:50 24-01-2024
Гость (10:03:58 24-01-2024) И вот всем же понятно что это махинации на рынке недвижимост... Говорил он им,не прислушались.Так и получилось как он им говорил.
11:58:58 28-01-2024
Гость (10:03:58 24-01-2024) И вот всем же понятно что это махинации на рынке недвижимост... Бояре опять плохие.
10:11:56 24-01-2024
А ещё вчера услышал такую концепцию, что капитализм не виноват во всех наших бедах...! Виноваты простые люди, что соглашаются с законами капитализма! Мол - Самый главный ресурс для зарабатывания капиталистами своих капиталов, это дураки, которые думают что тоже могут стать такими же капиталистами!!! Наверное я с этим соглашусь...
10:18:19 24-01-2024
Гость (10:11:56 24-01-2024) А ещё вчера услышал такую концепцию, что капитализм не винов... Где же вы капитализм тут увидели? Капитализм - это синоним экономической свободы. Здесь же и манипуляции государства с льготной ипотекой и полностью непрозрачные схемы выделения участков для строительных компаний.
10:28:42 24-01-2024
Гость (10:18:19 24-01-2024) Где же вы капитализм тут увидели? Капитализм - это синоним э... Капитализм - свобода?))) да ты ломом битый) США - капиталистическая страна? Капиталистическая. Иди квартиру в Нью-Йорке сними на airbnb) у тебя от цифр кровь из глаз пойдет. Купить? Ок, не вопрос. В среднем 10 000 долларов за квадрат. Покупай - не хочу)
10:41:51 24-01-2024
Гость (10:28:42 24-01-2024) Капитализм - свобода?))) да ты ломом битый) США - капиталист... В США есть и тюрьмы частные.Теперь догадайтесь,как их хозяин распоряжается трудом зеков.А то гулаг,гулаг...Маяк!
14:11:29 24-01-2024
Гость (10:28:42 24-01-2024) Капитализм - свобода?))) да ты ломом битый) США - капиталист... США - давно не капиталистическая страна))) Там расходы бюджета 44% от ВВП. Это совок
12:06:38 28-01-2024
Гость (14:11:29 24-01-2024) США - давно не капиталистическая страна))) Там расходы бюдже... Кому принадлежат средства производства ? Вот то то же , а то рассуждают в чем не разбираются.
10:12:31 24-01-2024
скажите, а куда девать вторичку? Город расстраивается в ширину, шар раздувается. А внутри, пустота. Почему на вторичку высокие ставки ? Пусть и на новое жилье будут такие же. Застройщики и так не плохо живут
10:50:55 24-01-2024
Гость (10:12:31 24-01-2024) скажите, а куда девать вторичку? Город расстраивается в шири... Ну я купила в октябре ребенку вторичку. Новостройки вообще не рассматривала. я знаю КАК их строят, никакой инфраструктуры, соседи через одного нерусские.
13:47:48 24-01-2024
Гость (10:50:55 24-01-2024) Ну я купила в октябре ребенку вторичку. Новостройки вообще н... Да вы ксенофоб.
13:54:58 24-01-2024
Гость (13:47:48 24-01-2024) Да вы ксенофоб.... Да и что?
17:17:21 24-01-2024
Гость (10:50:55 24-01-2024) Ну я купила в октябре ребенку вторичку. Новостройки вообще н... а во вторички соседи через одного или бабки дедки или пьянь, кому хата досталась от бабки с дедкой, следствие - вонь, срачь итд и тп
10:15:47 24-01-2024
А суть в том, что стройку придется сворачивать. Нужно признать, что граждане РФ - в большинстве своем нищие люди, им не по карману стоить новое жилье. Вторичка в реальных деньгах будет падать и очень сильно падать.
10:29:35 24-01-2024
Гость (10:15:47 24-01-2024) А суть в том, что стройку придется сворачивать. Нужно призна... Вторичка подорожала вдвое за последние 3 года. Ты - мир/дверь/мяч.
10:21:22 24-01-2024
Ну то есть ФАС сговор банков, не видит, ослепли!?
10:30:13 24-01-2024
Если реально есть таковое" недружественное сотрудничество" банков с застройщиками и это естественно не законно ,так почему не разбираются органы юстиции . И к тому же оооочень напрягает тот факт ,что много жилья (даже на нулевом цикле) почему то уже по ДДУ (договор долевого участия) раскуплен по физическим лицам . И потенциальным покупателям приходится приобретать квартиры переуступкой - это обычная схема застройщиков . Ну да говорят рынок сам поправит ценник ,отнюдь рынок идёт ,да бежит к пропасти. Застройщики могут столкнуться с глубочайшим кризисом. Подумайте ,если только грянет весеннее повышение стройматериалов и с учётом того ,что и так квадратный метр уже золотой - что тогда будет. А будет то ,что первичка просто встанет и будет уже в новом доме "свет только в одном окне".Кто будет разбираться с этой проблемой не известно ,однако это надо делать сейчас,потом будет "труба".Хотя в целом рынок будет несомненно (вторичка будет всё-равно работать),а вот застройщикам будет не приятно .Да все это знают ,но никто даже "не чешится".
10:33:44 24-01-2024
Пусть застройщики не свистят! Именно они раздувают цену. Не нажрутся всё Когда же этих беспредельщиков к стенке на колени поставят?!
10:34:55 24-01-2024
Читал материал с анализом цен 70-100-летней давности недвижимости в сша. Цена среднего дома составляла 1.5-годовую среднюю зарплату. Если было такое соотношение, почему сейчас такого нет? Средняя зарплата в Барнауле 40 тысяч. Было бы неплохо покупать дома по 40*18=720 тысяч. Но везде в мире пузыри, гигантские пузыри
10:43:14 24-01-2024
Гость (10:34:55 24-01-2024) Читал материал с анализом цен 70-100-летней давности недвижи... Вот вы сейчас блогеров обидели.
10:56:59 24-01-2024
Вы не представляете, как много людей жалуются на то, что "Система Город", по которой большинство из нас оплачивает коммунальные услуги в Барнауле, поддерживает только 5 квартир. Людям это очень не удобно, они просят сделать побольше, хотя бы до 10.
11:03:10 24-01-2024
Гость (10:56:59 24-01-2024) Вы не представляете, как много людей жалуются на то, что "Си... ага.. точно .. часто жалуются)))
10:58:58 24-01-2024
При кредите в 4 млн. рублей и ставке 16% на 30 лет ( хотя самый минимум- 16,7% по обычной ипотеке) - ежемесячный платёж будет 53 800 руб/мес., плюс страховка жизни и кредита, плюс банковские оплаты порядка 12000 р. Картина несколько другая. И потом для сравнения пример: покупаем у Адалина на Семенова долевку за 5 580 т.р. 25 декабря 2023г, а сегодня она уже у застройщика более 6 060 т.р. Вот вам и вся реакция строителей. Каково?
11:13:27 24-01-2024
Барнаульский (10:58:58 24-01-2024) При кредите в 4 млн. рублей и ставке 16% на 30 лет ( хотя са... Это вы еще балансы ООО Специализированный Застройщик "Адалин-Строй", ООО Специализированный Застройщик "Адалининвест", ООО "Адалингрупп" и ООО "Адалинстрой" не видели. Вас бы несказанно впечатлило. Впрочем, как и балансы других известных застройщиков
12:48:21 24-01-2024
Гость (11:13:27 24-01-2024) Это вы еще балансы ООО Специализированный Застройщик "Адалин... Вижу дробление
11:06:13 24-01-2024
Каждый день хожу мимо новостройки Шумакова 13. все лето били сваи но почему то на 2 подъезда. хотя на эскизе дом большой высокий. А они оставшийся котлован сейчас делают заливными сваями. Т.е пол дома основательно стоит, пол дома если что падай.
12:49:16 24-01-2024
Гость (11:06:13 24-01-2024) Каждый день хожу мимо новостройки Шумакова 13. все лето били... Вторые полдома держатся за первую половинку. Как пьяный за трезвого.
14:12:32 24-01-2024
Гость (12:49:16 24-01-2024) Вторые полдома держатся за первую половинку. Как пьяный за ... оригинально придумали)))
11:25:48 24-01-2024
Т.е. вчера была цена 120, а сегодня 190 (больше на 60%!!!) из-за того, что сбер 7-12% комиссию берет? А остальные 50% кто берет?
11:35:46 24-01-2024
На мой взгляд государства могло бы рассмотреть, создание строительных трестов и строить самостоятельно. Земля,средства , согласования всё в руках.
12:11:35 24-01-2024
СССР (11:35:46 24-01-2024) На мой взгляд государства могло бы рассмотреть, создание стр... Охота гос-ву потом за косяки стройки отвечать?
13:22:05 24-01-2024
Иосиф Виссарионович бы тихо охренел от всего этого...
14:37:20 24-01-2024
Гость (13:22:05 24-01-2024) Иосиф Виссарионович бы тихо охренел от всего этого...... И.В за свои 20 лет правления построил всего пару десятков домов, можете в центре все их посмотреть.
15:52:40 24-01-2024
Гость (14:37:20 24-01-2024) И.В за свои 20 лет правления построил всего пару десятков д... И.В., как Вы его называете, провел индустриализацию страны, отстроил и восстановил страну после войны, а не только 20 домов в центре.
16:15:21 24-01-2024
Гость (14:37:20 24-01-2024) И.В за свои 20 лет правления построил всего пару десятков д... При Сталине в Барнауле были построены кинотеатр "Родина", гостиница "Алтай" и жилой дом напротив гостиницы "Алтай", там жило всякое начальство и даже еще в 70-е годы там в будке сидел милиционер. Еще был построен "соцгородок Текстильстроя", три панельных общаги возле нынешней площади Текстильщиков. А зеленые дома на "России", Шпиль и все прочее - это уже при Хрущеве
09:45:12 25-01-2024
Гость (14:37:20 24-01-2024) И.В за свои 20 лет правления построил всего пару десятков д... если в масштабах города, то кроме домов построены основные крупные промышленные предприятия (Трансмаш, БМК, Станкостроительный и т.д.), запущен трамвай и много чего еще (водопровод, электричество, канализация и т.д.). А если в масштабах страны, то из аграрной страны за несколько десятков лет мы стали передовой индустриальной державой.
14:51:37 24-01-2024
Гость (13:22:05 24-01-2024) Иосиф Виссарионович бы тихо охренел от всего этого...... Сталин примерно такое и наблюдал при "России которую мы потеряли и теперь нашли" (охреневшие с жиру богачи обдирающие холопов бесправных), поэтому он и стал коммунистом-большевиком.
14:44:13 24-01-2024
Смотрим рекордные прибыли банков за 2023год и не верится, что они на грани банкротства. Разве банки стали эффективней? Нет. Так что понятно кто главный выгодоприобретатель. Пол года в СИЗО для Грефа сможет быстро понизить стоимость квадратного метра.
15:04:52 24-01-2024
на вторичке уже полно предложений по 80тр/кв.м. Смысл покупать у застройщиков по 120т.р. и выше? при этом при покупке у застройщика и последующей продаже цена сразу падает на 20-30%, т.к. это уже считается вторичным рынком.
16:49:53 24-01-2024
Приветствую Всех! Статья опять призвана загонять финансово неграмотное населения в покупки недвижимости сейчас, по принципу - дальше будет дороже! Как может говорит риэлтор Никитеев, что банк требует от застройщика 10% чтобы покупатель попал под льготную госпрограмму!!!??? КАК!!!??? По данной ситуации требования банками комиссий постараюсь пояснить. Сбербанк выдал льготных ипотек больше чем ему субсидировало государство- то есть вперёд и думал соответственно заработать на этом! А с нового года государство не продлило субсидии или снизило, и Сбербанк, чтобы вернуть свои деньги хочет получить их с застройщиков ионих получит!!! Потому что все стройки в основном софинансируються банками и застройщику получаеться некуда деваться!!! И чья это инициатива опять получить всё с покупателя ,заложив всёв цену- я не знаю!!!))) А риэлторы в статье просто выполняют свою работу! Им же надо на кого-то работать!!! Больше читайте информации из финансовых источников и старайтесь отличать зерно от плевел! Всем Добра!!!