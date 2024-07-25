Бережливые технологии на предприятии освоили по нацпроекту "Производительность труда"

25 июля 2024, 15:10, ИА Амител

Работники "Бурановского" / Фото: innovaltai.ru

Алтайское предприятие "Бурановское" показало хорошие результаты реализации национального проекта "Производительность труда" в Алтайском крае. Благодаря бережливым технологиям здесь провели оптимизацию производства сырого молока.

И добились таких показателей:

на 12% повысилась выработка;

на 69% снизилось количество коров на лечении;

на 71% уменьшилось время протекания процесса от отела до отгрузки молока.

ООО "Бурановское" вошло в состав участников нацпроекта под региональным управлением в 2022 году. Пилотный поток выбрали при поддержке экспертов Регионального центра компетенций.

Но только одним участком по производству сырого молока здесь не ограничились. После завершения пилотного проекта инструменты бережливого производства стали использовать и на других площадках предприятия. Сотрудников и других подразделений компании обучают основам эффективной работы.

"На всех подразделениях виден результат проделанной работы. Мы уже оптимизировали процессы выращивания крупного рогатого скота симментальской и герефордской пород на откорм, проводится работа по повышению продуктивности молочного стада", – рассказала главный экономист "Бурановского" Анна Земзюлина.

Кроме того, на предприятии провели оптимизацию рабочего пространства и систем хранения в столовой, магазине и вспомогательных цехах, внедрили стандарт внешнего вида повара, продавца, а также уборки холодильника.

Добавим, что предприятие специализируется на растениеводстве и животноводстве. На полях хозяйства выращивается целый спектр злаковых и технических культур: пшеница твердых сортов, овес, ячмень, гречиха и другие, а также содержится молочное стадо и стадо герефордского скота.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. В нем участвуют компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).