Еще пять алтайских предприятий научились производить больше и эффективнее

Об инструментах бережливого производства им рассказали на обучении в рамках нацпроекта "Производительность труда"

23 июля 2024, 14:00, ИА Амител

Обучение инструментам бережливого производства / Фото: КАУ АЦКР

Алтайские компании, участвующие в 18-й волне национального проекта "Производительность труда" под региональным управлением, узнали о принципах бережливого производства. Они изучили методы "стандартизированной работы", "общей эффективности оборудования (ОЕЕ)" и "быстрой переналадки (SMED)", которые повышают продуктивность сотрудников и качество их работы, а также помогают оптимизировать использование оборудования и сокращать время его переналадки.

Сотрудники компаний "Жилищная инициатива", ТК "Голдсибупак", "АСМ-Экспорт", завод модульных котельных "Энергия" и "ЭСД – БиКЗ" высоко оценили результаты обучения и отметили его практическую значимость.

Директор ТК "Голдсибупак" Марина Бадулина подчеркнула важность полученных знаний для повышения эффективности работы. По ее словам, анализ ключевых показателей и сокращение времени переналадки позволят увеличить загрузку оборудования и повысить гибкость производства.

Внедрение принципов нацпроекта с участием экспертов продолжат в течение шести месяцев. Потом участники смогут самостоятельно применять полученные знания и опыт на этапе тиражирования.

Напомним, принципы бережливого производства уже успешно внедрили все девять филиалов "Алтайкрайэнерго". Этот процесс начали еще в 2020 году после вступления в нацпроект. Полученные знания и опыт в компании постепенно распространяли на другие филиалы.

Также бережливые технологии недавно обсудили на Всероссийской ярмарке вакансий. Руководитель регионального центра компетенций Александр Вагенлейтер объяснил, как это помогает производить больше товаров за меньшее время и с меньшими затратами. И как эту концепцию уже успешно применяют на некоторых предприятиях Алтайского края в рамках нацпроекта "Производительность труда".

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. В нем участвуют компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).