Признан злостным нарушителем. Как проходит заседание по ходатайству Ефремова об УДО

Артист заявил, что переосмыслил свою жизнь и никогда больше не сядет за руль

24 марта 2025, 15:49, ИА Амител

Михаил Ефремов на суде / Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС

Суд рассматривает прошение актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. Как сообщает Telegram-канал Shot, в ходе него артист пообещал, что больше не будет пить и никогда не сядет за руль, а также объяснил, откуда у него появился телефон.

Отмечается, что артист хотел сделать заседание закрытым, однако суд ему в этом отказал. Адвокат Ефремова пояснил, что актеру необходимо на волю ради специального лечения – учреждения ФСИН якобы не могут помочь актеру. По словам защитника, осужденного регулярно посещают пульмонологи, которые выдавали заключение о состоянии его здоровья.

Сам Ефремов заявил, что теперь главный его враг – алкоголь, и из своей жизни он его хочет исключить. Он признался, что осознал все и не было ни дня, когда он не думал о своем преступлении.

Ефремов также говорит, что все переосмыслил и у него произошла переоценка ценностей. Актер признается, что тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.

"Хочется жить, но жить по-другому. У меня нелады со здоровьем. И я нуждаюсь в продолжении лечения в специализированных учреждениях", – отметил Ефремов.

В колонии Ефремов, по его словам, занимался местным КВН, красил, убирал мусор и снимал кино.

При этом суд напомнил, что Ефремова признали злостным нарушителем из-за смартфона, с которого он совершал звонки родственникам. За это актер оказался в штрафном изоляторе на пять дней. Ефремов объяснил, что приобрел телефон "по глупости". Он признался, что увидел, как родным звонят другие заключенные, и захотел так же.

От последнего слова Ефремов отказался. На данный момент суд удалился в совещательную комнату. Решение по УДО ожидается в ближайшее время.