Shot: Ефремов подал "секретное" прошение об условно-досрочном освобождении
Актер обратил внимание на свое здоровье, раскаяние и ежедневную работу
20 февраля 2025, 17:25, ИА Амител
Актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) "в секретном формате". Как сообщает Telegram-канал Shot, его прошение должны рассмотреть в ближайшие 14 дней.
По информации источника, актер ссылается сразу на ряд факторов – состояние здоровья, исправную ежедневную работу, раскаяние. Также Ефремов помогает с художественной самодеятельностью в колонии, "прививает другим заключенным любовь к искусству" и в целом готов жить "по-новому" на свободе.
В июне 2020 года пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.
В сентябре того же года артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако в октябре суд сократил срок на полгода, приняв во внимание возмещение морального вреда. Артист отбывает наказание в Белгородской области.
17:36:53 20-02-2025
Ефремов по секрету подал, а вертухаи разболтали
17:37:18 20-02-2025
Не верю. О каком раскаянии может идти речь, если Ефремов до последнего отказывался от очевидного, что за рулём был он. Никакого раскаяния не было и нет. Ефремов забрал жизнь у человека и не сожалеет об этом и даже признать этого не хочет. Назначенное судом наказание для него итак слишком мягкое, о каком УДО он просит с самого начала отбывания срока.
21:14:01 20-02-2025
Гость (17:37:18 20-02-2025) Не верю. О каком раскаянии может идти речь, если Ефремов до ... Раскаяться можно и после суда. Вам морально легче, что он за решеткой? А не задумывались ли Вы, что Вы его там кормите, одеваете, оплачиваете содержание и охрану. С оплаченных Вами налогов идет финансирование расходов на содержание Ефремова. Эти деньги могли бы потрачены на социальные нужды нуждающихся граждан в том числе Вас и Ваших детей. Погибшего уже не вернуть. Ему теперь жить с этим что он убил человека.
22:32:32 20-02-2025
Гость (21:14:01 20-02-2025) Раскаяться можно и после суда. Вам морально легче, что он за...
Да, мне морально легче, что он за решёткой, что пока там никого не задавит и не убьёт. Это расплата за ту жизнь, которую он вёл и к которой хочет скорее вернуться. Вы хотите, чтобы он как можно скорее имел возможность опять совершить преступление, копеек вам жалко. Начхал он на жизнь убитого им человека, давно забыл его и не вспомнит никогда.
09:23:46 21-02-2025
Гость (22:32:32 20-02-2025) Да, мне морально легче, что он за решёткой, что пока там... у нас отпускают пьяных водителей, которые сбивают зараз 4 человека насмерть, и никто этого водителя не сажает, потому что его отмазали, вас это не беспокоит почему то. А Ефремова закрыли только потому, что известная фигура и он участвовал в проекте "Гражданин поэт". Не участвовал точно так же бы отмазали. Как и сейчас это делают с теми же пьяными водителями, убившими людей на машине.
10:53:00 21-02-2025
Гость (09:23:46 21-02-2025) у нас отпускают пьяных водителей, которые сбивают зараз 4 че...
Почему вы считаете, что меня не беспокоит вопрос отсутствия наказания для преступников? Именно меня это беспокоит, а вы пытаетесь оправдать преступника какими то ложными доводами о его участии в каких то проектах, не имеющих никакого отношения к преступлению. Более того, данный преступник, совершил своё преступление с отягчающими обстоятельствами, в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. А защита его, по его же запросу, велась на полном отрицании его участия в преступлении, без признания и раскаяния.
15:30:59 21-02-2025
Гость (22:32:32 20-02-2025) Да, мне морально легче, что он за решёткой, что пока там... Вы ошибаетесь. Если Вам морально легче от того что кому-то плохо Вам нужно к психиатру. И изолировать в первую очередь за решетку нужно именно Вас.
16:43:15 21-02-2025
Гость (15:30:59 21-02-2025) Вы ошибаетесь. Если Вам морально легче от того что кому-то п...
То есть вы радуетесь, когда человека лишают жизни и считаете, что за убийство не нужно отвечать. А всех людей, которые принимают законы и считают, что убийство это преступление, за которое нужно отвечать, считаете больными. Может лучше вам полечиться.
21:10:19 25-02-2025
Гость (21:14:01 20-02-2025) Раскаяться можно и после суда. Вам морально легче, что он за... Представьте, что что-то подобное, что произошло в аварии с участием Ефремова с твоим ребенком. Причем, участник аварии так же, в хлам, будет пьян. Очень сомневаюсь, что Вы будете рады его досрочному освобождению. Сомневаюсь, что ваш довод, что убийцу вашего ребенка приходится кормить и, чтобы этого не делать, его следует освободить.
17:39:18 20-02-2025
в секретном формате--это как ?
20:20:51 20-02-2025
Гость (17:39:18 20-02-2025) в секретном формате--это как ?... Малявой.
23:03:59 20-02-2025
Гость (17:39:18 20-02-2025) в секретном формате--это как ?... В "кобуре"
08:23:06 21-02-2025
Гость (23:03:59 20-02-2025) В "кобуре"... А вы затейник.
09:37:40 21-02-2025
готов жить "по-новому" ----- может его пригласить на ТВ и спросить, чей Крым? Будет понятно, по новому или по страрому
13:20:34 21-02-2025
Гость (09:37:40 21-02-2025) готов жить "по-новому" ----- может его пригласить на ТВ и с... лицедей обучен говорить и изображать то, что нужно.
09:41:18 21-02-2025
Свободу Юрию Деточкину!