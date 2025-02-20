Shot: Ефремов подал "секретное" прошение об условно-досрочном освобождении

Актер обратил внимание на свое здоровье, раскаяние и ежедневную работу

20 февраля 2025, 17:25, ИА Амител

Тюрьма / Фото: amic.ru

Актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) "в секретном формате". Как сообщает Telegram-канал Shot, его прошение должны рассмотреть в ближайшие 14 дней.

По информации источника, актер ссылается сразу на ряд факторов – состояние здоровья, исправную ежедневную работу, раскаяние. Также Ефремов помогает с художественной самодеятельностью в колонии, "прививает другим заключенным любовь к искусству" и в целом готов жить "по-новому" на свободе.

В июне 2020 года пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.

В сентябре того же года артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако в октябре суд сократил срок на полгода, приняв во внимание возмещение морального вреда. Артист отбывает наказание в Белгородской области.