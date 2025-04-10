Ефремов заявил, что не будет восстанавливать водительские права

Актер признался, что чувствует себя "не очень"

10 апреля 2025, 17:48, ИА Амител

Михаил Ефремов / Фото: кадр из фильма "Духless"

Актер Михаил Ефремов заявил, что не собирается восстанавливать водительские права. Как сообщают "Известия", об этом он сказал журналисту, который встретил его на улице.

Журналист также спросил у Ефремова о самочувствии и творческих планах. Актер сказал, что чувствует себя "не очень", а сниматься или снимать что-либо он пока не планирует.

Напомним, Ефремов попал в колонию за смертельную аварию, которая произошла в июне 2020 года в центре Москвы. Пьяный артист вылетел на встречную полосу за рулем внедорожника и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 24 марта Ефремов получил условно-досрочное освобождение, а 9 апреля его выпустили из колонии. Сейчас он находится в Москве.