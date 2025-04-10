Ефремов заявил, что не будет восстанавливать водительские права
Актер признался, что чувствует себя "не очень"
10 апреля 2025, 17:48, ИА Амител
Актер Михаил Ефремов заявил, что не собирается восстанавливать водительские права. Как сообщают "Известия", об этом он сказал журналисту, который встретил его на улице.
Журналист также спросил у Ефремова о самочувствии и творческих планах. Актер сказал, что чувствует себя "не очень", а сниматься или снимать что-либо он пока не планирует.
Напомним, Ефремов попал в колонию за смертельную аварию, которая произошла в июне 2020 года в центре Москвы. Пьяный артист вылетел на встречную полосу за рулем внедорожника и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 24 марта Ефремов получил условно-досрочное освобождение, а 9 апреля его выпустили из колонии. Сейчас он находится в Москве.
17:51:14 10-04-2025
Ефремов заявил, что не будет восстанавливать водительские права --- Правильно, просто купит новые)
18:02:12 10-04-2025
Нет, можно же и без них ездить.
18:54:38 10-04-2025
вообще не понимаю, зачем имея деньги самому крутить баранку.
если он за съемки такие бабки получать будет, найми водителя, пусть возит
20:10:04 10-04-2025
Гость (18:54:38 10-04-2025) вообще не понимаю, зачем имея деньги самому крутить баранку.... Какой Ефим не любит быстрой езды... Михаил тоже любил...
06:09:33 11-04-2025
Гость (20:10:04 10-04-2025) Какой Ефим не любит быстрой езды... Михаил тоже любил... ...
А кто-то просто хотел жить.
20:41:28 10-04-2025
Гость (18:54:38 10-04-2025) вообще не понимаю, зачем имея деньги самому крутить баранку.... Тоже не понимаю. Я сам когда синий, нет ни сил, ни желания садиться за руль. Хоть последние деньги, но пусть везёт кто-нибудь трезвый.
19:07:52 10-04-2025
без прав ездить удобнее
21:40:51 10-04-2025
будет ездить без прав. бухой.