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Египет подал заявку на вступление в БРИКС

Страна проявляет большое желание к сотрудничеству с Россией

14 июня 2023, 21:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Посол России в Каире Георгий Борисенко заявил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Борисенко, Египет интересуется переводом торговли на национальные валюты, чем и занимается БРИКС.

Также он добавил, что страна хочет развивать сотрудничество с Россией и выстраивает механизм взаимных расчетов в торговых операциях. 

Ранее сообщалось, что желание вступить в БРИКС выразили главы МИД 12 стран Глобального Юга.

Египет

Комментарии 4

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Гость

07:26:36 15-06-2023

Хороша новость. Акула плохая

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Гость

09:56:02 15-06-2023

голожопы всех стран, соединяйтесь

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Гость

10:48:08 15-06-2023

Гость (09:56:02 15-06-2023) голожопы всех стран, соединяйтесь... АДЕКВАТЫ со всего мира, соединяйтесь!

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Гость

15:28:23 15-06-2023

голожопы всех стран, соединяйтесь --- ка в 1917

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