Египет подал заявку на вступление в БРИКС
Страна проявляет большое желание к сотрудничеству с Россией
14 июня 2023, 21:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Посол России в Каире Георгий Борисенко заявил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Борисенко, Египет интересуется переводом торговли на национальные валюты, чем и занимается БРИКС.
Также он добавил, что страна хочет развивать сотрудничество с Россией и выстраивает механизм взаимных расчетов в торговых операциях.
Ранее сообщалось, что желание вступить в БРИКС выразили главы МИД 12 стран Глобального Юга.
07:26:36 15-06-2023
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09:56:02 15-06-2023
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10:48:08 15-06-2023
Гость (09:56:02 15-06-2023) голожопы всех стран, соединяйтесь... АДЕКВАТЫ со всего мира, соединяйтесь!
15:28:23 15-06-2023
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