Страна проявляет большое желание к сотрудничеству с Россией

14 июня 2023, 21:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Посол России в Каире Георгий Борисенко заявил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Борисенко, Египет интересуется переводом торговли на национальные валюты, чем и занимается БРИКС.

Также он добавил, что страна хочет развивать сотрудничество с Россией и выстраивает механизм взаимных расчетов в торговых операциях.

Ранее сообщалось, что желание вступить в БРИКС выразили главы МИД 12 стран Глобального Юга.