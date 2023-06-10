Исландия приостановит работу посольства в Москве

Того же самого ждут и от России

10 июня 2023, 20:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Исландия с 1 августа на неопределенный срок закроет посольство в Москве, пишет РИА Новости.

Одновременно Исландия обратилась к российской стороне с просьбой сделать то же самое в Рейкьявике.

Как отметили в правительстве скандинавской страны, сейчас отношения между Исландией и РФ находятся на "самом низком уровне" и продолжение работы дипмиссии не оправданно. Решение при этом не означает разрыва отношений: работу посольства возобновят, "как только позволят условия".

В 2022 году РФ включила Исландию в список недружественных стран.