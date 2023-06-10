Исландия приостановит работу посольства в Москве
Того же самого ждут и от России
10 июня 2023, 20:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Исландия с 1 августа на неопределенный срок закроет посольство в Москве, пишет РИА Новости.
Одновременно Исландия обратилась к российской стороне с просьбой сделать то же самое в Рейкьявике.
Как отметили в правительстве скандинавской страны, сейчас отношения между Исландией и РФ находятся на "самом низком уровне" и продолжение работы дипмиссии не оправданно. Решение при этом не означает разрыва отношений: работу посольства возобновят, "как только позволят условия".
В 2022 году РФ включила Исландию в список недружественных стран.
21:01:05 10-06-2023
Из серии: "Доктор, я пью медицинский спирт и закусываю докторской колбасой А мне всё хуже и хуже '
06:16:52 11-06-2023
Гость (21:01:05 10-06-2023) Из серии: "Доктор, я пью медицинский спирт и закусываю докто... России хуже от приостановки связи между посольствами с Исландией?))Тяжко ей будет без Исландии...