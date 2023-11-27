Егор Крид хочет получить от Мизулиной миллион за опороченную честь
Музыканта возмутило то, что Мизулина назвала его "главным скамером страны"
27 ноября 2023, 20:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Российский исполнитель Егор Крид подал иск к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Подробности уточняет РИА Новости.
Как рассказал собеседник агентства, в иске Крид требует признать высказывания Мизулиной "не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию". Он также хочет получить от главы Лиги безопасного интернета миллион рублей.
Поводом для подачи иска стало то, что Екатерина Мизулина во время Международного форума безопасного интернета назвала Егора Крида "главным скамером страны".
08:36:30 28-11-2023
А харя не треснет?
09:20:56 28-11-2023
Гость (08:36:30 28-11-2023) А харя не треснет?... У старухи мизулиной?
09:27:40 28-11-2023
Гость (09:20:56 28-11-2023) У старухи мизулиной?... У нее она на подтяжках. Выдержит.
10:36:19 28-11-2023
Гость (09:20:56 28-11-2023) У старухи мизулиной?... Какая старуха? Ей 39.
10:45:17 28-11-2023
Гость (10:36:19 28-11-2023) Какая старуха? Ей 39.... старуха сорокалетняя же
11:13:45 28-11-2023
Гость (10:45:17 28-11-2023) старуха сорокалетняя же... если тебе двенадцать, да, в 40 лет все старики и старухи. у остальных, в этом возрасте, жизнь только начинается)
15:01:49 28-11-2023
Совратила молодого дурачка и бросила???