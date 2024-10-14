Митя Фомин назвал квадробинг детскими шалостями
Больше певца беспокоят очень громкие дети
14 октября 2024, 07:00, ИА Амител
В интервью изданию news.ru певец Митя Фомин высказал мнение о том, что проблема квадробинга является надуманной и преувеличенной.
Он назвал квадробинг детскими шалостями и считает истории об агрессивном поведении квадроберов выдумкой. Артист также выразил недоверие к сообщениям о том, что родители водят своих детей к ветеринару, а квадроберы нападают на людей и кусают их.
"Понимаете, для того чтобы укусить вас, это же нужно подождать, чтобы ребенок подошел. Это уже странно, что к вам кто-то идет на четвереньках, правда же? То есть это нужно подождать, допустить, вытянуть ногу, понимаете? Ну это же абсурд", – поделился своими мыслями исполнитель.
По словам Фомина, его больше беспокоит поведение родителей, которые не контролируют своих детей в общественных местах и позволяют им кричать и играть так же громко, как если бы они находились дома. Такое поведение он считает неуважительным.
07:44:22 14-10-2024
ааа.. ну тогда ладно...да щаз
09:22:36 14-10-2024
Когда Митя Фомин стал мыслить лучше большинства депутатов.
09:22:42 14-10-2024
есть версия, что типа прививки от фурри. если дите переболело квадробберством, то уже в фурри не полезет, психология пройденного в более раннем возрасте.
во всем плохом есть и хорошее, хоть так. чито конешно не отменяет.
11:18:05 14-10-2024
Митя сам недоразумение, слушать его еще... А боберов этих пороть надо, чтобы вся дурь из башки вылетела.
11:23:36 14-10-2024
Гость (11:18:05 14-10-2024) Митя сам недоразумение, слушать его еще... А боберов этих по... дык фишка в том что это выверты родителей, не столько детей
11:30:45 14-10-2024
Гость (11:18:05 14-10-2024) Митя сам недоразумение, слушать его еще... А боберов этих по...
А если пороть, то вырастут любителям бдсм 🤣
13:01:17 14-10-2024
Больше певца беспокоят очень громкие дети----- о, согласна. Вот этих и надо пороть, такие вырастают и тоже орут везде, как потерпевшие!)
14:02:03 14-10-2024
Гость (13:01:17 14-10-2024) Больше певца беспокоят очень громкие дети----- о, согласна. ..Орущие дети всегда у яжматерей, обратите внимание. Он, например, лежит посреди магазина, орет во все горло, а она его еле слышно уговаривает. Но если кто-то посторонний сделает замечание, из яжматери такой зычный ор изрыгается. Короче всех лечить: и орущих детей, и квадроберов, и их родителей.
13:58:29 14-10-2024
жахнешь не то жеребенка не то ребенка а судить то будут за ребенка