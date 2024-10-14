Митя Фомин назвал квадробинг детскими шалостями

Больше певца беспокоят очень громкие дети

14 октября 2024, 07:00, ИА Амител

Митя Фомин / Фото: t.me/mitya_fomin

В интервью изданию news.ru певец Митя Фомин высказал мнение о том, что проблема квадробинга является надуманной и преувеличенной.

Он назвал квадробинг детскими шалостями и считает истории об агрессивном поведении квадроберов выдумкой. Артист также выразил недоверие к сообщениям о том, что родители водят своих детей к ветеринару, а квадроберы нападают на людей и кусают их.

"Понимаете, для того чтобы укусить вас, это же нужно подождать, чтобы ребенок подошел. Это уже странно, что к вам кто-то идет на четвереньках, правда же? То есть это нужно подождать, допустить, вытянуть ногу, понимаете? Ну это же абсурд", – поделился своими мыслями исполнитель.

По словам Фомина, его больше беспокоит поведение родителей, которые не контролируют своих детей в общественных местах и позволяют им кричать и играть так же громко, как если бы они находились дома. Такое поведение он считает неуважительным.