Егор Крид подсуетился и закрыл все долги по налогам

Исполнитель рассчитался с ФНС, чтобы не попасть под проверку

05 мая 2023, 20:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский рэп-исполнитель Егор Крид оперативно рассчитался с долгами перед налоговой, в момент начала проверок в отношении блогеров. Об этом сообщает Shot.

По информации источника, рэпер отдал больше полумиллиона рублей, чтобы не привлекать внимание МВД и ФНС.

Также отмечается, что проверки блогеров, которые начали правоохранители, будут проходить на постоянной основе.

Ранее стало известно о том, что правоохранители задержали блогера Елену Блиновскую.