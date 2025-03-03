Эхо XIX века. Подрядчика, готового снести 155-летний дом, нашли в Барнауле

Здание должны демонтировать в течение двух месяцев

03 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Дом на ул. Никитина, 146 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Двухэтажный деревянно-кирпичный дом на ул. Никитина, 146, построенный в 1870 году, снесут в ближайшее время. В городе нашли подрядчика для работ: в торгах, которые состоялись 27 февраля, участвовало пять компаний.

Победителем признали фирму, предложившую наименьшую цену за демонтаж, – 646 тыс. рублей (при начальной стоимости 1,8 млн рублей). Теперь, согласно условиям контракта, подрядчик должен снести объект до 30 апреля.

Здание на ул. Никитина, 146, несмотря на почтенный возраст, не относится к объектам культурного наследия, а потому может быть снесено. Интересно, что еще в 2021 году объект был жилым: в доме, согласно сайту "Реформа ЖКХ", числилось восемь квартир и 29 жителей. Осенью 2022 года объект признали аварийным, а семьи расселили.

О самом здании известно, что изначально здесь располагалась артель пимокатов. До революции 1917 года дом принадлежал Ивану Смердину. Вместе с братом он владел крупной пимокатной и шубной фабрикой. После этого особняк был продан еще одному богачу-пимокату – Лонкину.

Как выглядит дом, который вот-вот исчезнет с карт и лица города, – в объективе фотокорреспондента amic.ru Екатерины Смолихиной.