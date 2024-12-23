Ожидая перемен. Фоторепортаж с улиц барнаульского Потока, который готовят к сносу

Микрорайон – на пороге масштабной и многолетней реновации

23 декабря 2024, 06:15, ИА Амител

Барнаульский Поток, который мы потеряем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский Поток "доживает" последние годы, а может быть – месяцы. Уже в 2025-м в городе определят девелопера, который займется развитием этого "заросшего" аварийными домами микрорайона.

Строительные эксперты всегда отмечали большой потенциал Потока: территория имеет удобное транспортное расположение, находится близко к центру и обеспечена социальными объектами. Здесь же администрация города предлагает построить 40 многоквартирных домов, предварительно демонтируя 35 аварийных. Общая площадь территории реновации составляет 27 га. На обновление микрорайона отводят до 15 лет.

Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина прогулялась по зимнему Потоку и запечатлела ветхие дома, которые вот-вот снесут.