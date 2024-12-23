Ожидая перемен. Фоторепортаж с улиц барнаульского Потока, который готовят к сносу
Микрорайон – на пороге масштабной и многолетней реновации
23 декабря 2024, 06:15, ИА Амител
Барнаульский Поток "доживает" последние годы, а может быть – месяцы. Уже в 2025-м в городе определят девелопера, который займется развитием этого "заросшего" аварийными домами микрорайона.
Строительные эксперты всегда отмечали большой потенциал Потока: территория имеет удобное транспортное расположение, находится близко к центру и обеспечена социальными объектами. Здесь же администрация города предлагает построить 40 многоквартирных домов, предварительно демонтируя 35 аварийных. Общая площадь территории реновации составляет 27 га. На обновление микрорайона отводят до 15 лет.
Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина прогулялась по зимнему Потоку и запечатлела ветхие дома, которые вот-вот снесут.
06:20:53 23-12-2024
мое детство...скоро ничего е останется. только в памяти
06:23:45 23-12-2024
Марина (06:20:53 23-12-2024) мое детство...скоро ничего е останется. только в памяти... И пвмять твою сотрут
06:46:36 23-12-2024
Марина (06:20:53 23-12-2024) мое детство...скоро ничего е останется. только в памяти... Марина, посмотри на фото. Это дома? Это разве можно назвать домом? Как люди вообще живут в этих бараках? Давно нужно было снести под ноль всю эту помойку.
07:14:19 23-12-2024
Гость (06:46:36 23-12-2024) Марина, посмотри на фото. Это дома? Это разве можно назвать ... По внешнему виду о состоянии дома трудно судить. Как и о людях. Я вижу нормальные кирпичные дома, без всяких лифтов, удобные для проживания. И хотелось бы услышать именно жильцов этих домов.
09:04:38 23-12-2024
Гость (07:14:19 23-12-2024) По внешнему виду о состоянии дома трудно судить. Как и о люд... Можно судить по домам, у которых стены вываливаются, люди со второго этажа ночью на первый вместе с диваном через потолок переезжают, где из-за ветхости коммуникации удобства сделали на улице, так как трубы менять опасно в доме?
09:37:06 23-12-2024
Гость (09:04:38 23-12-2024) Можно судить по домам, у которых стены вываливаются, люди со... Ну а где жильцы-то этих домов? Пусть расскажут, отчаянно рады они или нет? Хочется видеть восторженные, радостные благодарности от жильцов.
17:37:13 23-12-2024
Гость (09:37:06 23-12-2024) Ну а где жильцы-то этих домов? Пусть расскажут, отчаянно рад... 50/50
11:36:31 23-12-2024
Гость (09:04:38 23-12-2024) Можно судить по домам, у которых стены вываливаются, люди со... Конкретные адреса давай! Вот недавно были названы новые ЖК, у которых внутри всё обваливается и дома гниют. Так и ты, давай адреса!
07:29:10 23-12-2024
Гость (06:46:36 23-12-2024) Марина, посмотри на фото. Это дома? Это разве можно назвать ... Ты был в этих домах когда-нибудь? Ты посмотри на жутких многоэтажных уродов из *овна и палок, возведенных на Западном и Потоке в последнее время. Вот что такое бараки!
08:50:03 23-12-2024
Гость (07:29:10 23-12-2024) Ты был в этих домах когда-нибудь? Ты посмотри на жутких мног... Я был в таких домах, в частности на Петра Сухого. Это полный кабздец. Даже лестницы в подъездах дышат на ладан, проваленные ступеньки, дыры на улицу в кулак шириной, деревянные полы сгнившие, оконца узенькие, света не хватает, все опутано пучками проводов, подоконники узкие, слышимость как на улице находишься, коммуникации сгнившие, напора воды нет, батареи короткие и не дают тепла. Это мрак, а не жилье.
09:05:13 23-12-2024
Гость (08:50:03 23-12-2024) Я был в таких домах, в частности на Петра Сухого. Это полный... Адрес дома давай
10:26:49 23-12-2024
Гость (07:29:10 23-12-2024) Ты был в этих домах когда-нибудь? Ты посмотри на жутких мног... - "посмотри на жутких многоэтажных уродов из *овна и палок," Да товарищ! Ты прав, из них все сотворено.... Если пойти другим путем, то можно страну преобразовать.
08:12:50 23-12-2024
Гость (06:46:36 23-12-2024) Марина, посмотри на фото. Это дома? Это разве можно назвать ... Да ладно, нормальные дома, подшпаклевать, покрасить и можно жить дальше....
08:52:06 23-12-2024
Сергей (08:12:50 23-12-2024) Да ладно, нормальные дома, подшпаклевать, покрасить и можно ... Это как вместо нормального автомобиля ездить на копейке 1976 года выпуска, и в качестве техобслуживания ее красить веником поверх старой краски, а мотор вообще не трогать - зачем, ездит же еще.
10:10:11 23-12-2024
Гость (08:52:06 23-12-2024) Это как вместо нормального автомобиля ездить на копейке 1976... Неудачное сравнение. Мотор любой, действительно, лучше не трогать, если он работает.
11:05:56 23-12-2024
Сергей (08:12:50 23-12-2024) Да ладно, нормальные дома, подшпаклевать, покрасить и можно ... Рельсами стянуть, сайдингом обшить: из г... конфетку сделать.
11:14:44 23-12-2024
Гость (11:05:56 23-12-2024) Рельсами стянуть, сайдингом обшить: из г... конфетку сделать... главное продать - не самому же в этом убожестве жить
08:12:55 23-12-2024
Гость (06:46:36 23-12-2024) Марина, посмотри на фото. Это дома? Это разве можно назвать ... Знаете какие они внутри , высокие потолки , просторный квартиры, звукоизоляция минимальная , не слышно городской транспорт если окна выходят на Ленинский , да конечно есть дома в плохом состоянии.
11:34:58 23-12-2024
Гость (08:12:55 23-12-2024) Знаете какие они внутри , высокие потолки , просторный кварт... Сомневаюсь я, что шума Ленинского не слышно. Там даже не у всех стеклопакеты.
06:34:24 23-12-2024
Снести рабочую слабому, вознести торговые центры и закупать товары границей.
06:45:25 23-12-2024
Гость (06:34:24 23-12-2024) Снести рабочую слабому, вознести торговые центры и закупать ... Когда вы пишите, создается впечатление, что вы бредите. Хотя нет. Это не впечатление. Вы действительно бредите.
06:44:15 23-12-2024
- "демонтируя 35 аварийных. Общая площадь территории реновации составляет 27 га. На обновление микрорайона отводят до 15 лет." ---- "Анти Китайская" скорость сноса - два дома с хвостиком в год.
17:36:01 23-12-2024
Гость (06:44:15 23-12-2024) - "демонтируя 35 аварийных. Общая площадь территории реновац... эти 35 домов пойдут в первую очередь под снос. Следующими станут более крепкие, но всё равно достаточно старые дома, до 1980 года постройки. Не по 2 дома в год будут сносить, а много домов , попавших в список.
06:50:29 23-12-2024
Во всех этих развалюхах есть что-то ламповое. Было бы интересно на их месте увидеть такие же двух/трех этажные дома, а не безвкусный современный новодел без изюминки, как на одном из фото
07:26:14 23-12-2024
Дома с изюминкой. С прекрасной планировкой. С большими кухнями и санузлами. С двумя балконами в двухкомнатной квартире, вернее в одной комнате балкон, в другой лоджия, квартира выходит на две стороны. С высокими потолками. С большими дворами. Вместо этого возведут убожество типа пр.Ленина,195а и П.Сухова,2а с крысиными норами, на 60кв.м два окна и кухня совмещена с комнатой на манер деревенской избы, где прихожая, кухня и горница единое целое. Похоже, скоро появятся новаторские архитектурные решения по совмещению кухни и санузла. Вместо того, чтобы капиталить дома, их доводят до разрушения, чтобы освободить землю от барнаульцев и заселить приезжими.
07:32:51 23-12-2024
Гость (07:26:14 23-12-2024) Дома с изюминкой. С прекрасной планировкой. С большими кухня... "освободить землю от барнаульцев и заселить приезжими" мне неловко спрашивать, а куда барнаульцев денут? под руинами закопают?
09:27:03 23-12-2024
Гость (07:32:51 23-12-2024) "освободить землю от барнаульцев и заселить приезжими" мне н... Молодежь уезжает, в том числе и за границу, а старички вроде меня землю удобрять, ведь с медициной у нас не очень.
07:44:06 23-12-2024
На Красноармейском практически уничтожили деревянные дома исторического Барнаула. Теперь они остались только на картинах художников и рисунках студентов да учеников художественных школ. Теперь взялись за Западный. От истории города один ПШИК!
08:57:59 23-12-2024
Гость (07:44:06 23-12-2024) На Красноармейском практически уничтожили деревянные дома ис... Какие дома вы называете историческими? Самострои начала-середины 20 века? Реально старых домов в Барнауле - по пальцам двух рук можно посчитать. Вы что-нибудь слышали о пожаре в начале прошлого века, когда 85% домов сгорело и было уничтожено? Магазин Красный уцелел только потому что его хозяин-купец распорядился лить на крышу воду ведрами, и у него в распоряжении было много работяг. Аптека Крюгера, дом на перекрестке Гоголя и Красного - вот оставшиеся исторические здания. А то что вы называете этим словом, это насыпные хибары из досок времен 20-30-х годов. Они несут НОЛЬ ценности.
11:03:37 23-12-2024
Гость (08:57:59 23-12-2024) Какие дома вы называете историческими? Самострои начала-сере... не пишите вранья, на Анатолия практически всем деревянным домам больше 100 лет, глаза протрите, они даже по архитектуре и конструкции отличаются от домов, построенных в середине 20 века. И есть такое понятие в городской архитектуре, как средовой объект, тот объект который и создает фон для памятника архитектуры, ну не будет смотреться деревянный дом, какой он не был красивый среди кубического убожества из навесных фасадов. Поэтому квартал из деревянных домов в Иркутске так популярен среди туристов, там можно окунуться в атмосферу начала 20 века, не натыкаясь взглядом на новостроики, и так как раз не все дома памятники деревянного зодчества. А у нас как будто вредители сидят в городской администрации, вы вообще в курсе , что за последние 10 лет в городе снесли более 30 признанных памятников архитектуры, и это не считая усадьбы купца, вместо которой сейчас прокуратура "красуется", а ведь эту усадьбу из реестра памятников вывели тихой сапой, и прокуратура что то не возбудилась по этому поводу никак!
11:57:38 23-12-2024
Гость (11:03:37 23-12-2024) не пишите вранья, на Анатолия практически всем деревянным до... В Иркутске частично отреставрированный, а частично новостроенный квартал 300. Это островок для туристов. Там специально всё создано. Каким домам на Анатолия 100 лет? Ты свои шары протри. Покажи хоть один такой дом.
13:10:53 23-12-2024
Гость (11:57:38 23-12-2024) В Иркутске частично отреставрированный, а частично новострое... ты свои протрите,любитель высотной застройки, и езжай домой в деревню ,поголовье восстанавливай.
23:14:14 23-12-2024
Гость (11:57:38 23-12-2024) В Иркутске частично отреставрированный, а частично новострое... Дома на Анатолия поставили на учет в 1903 году. Это те учетные книги, которые сохранились. Это был последний дореволюционный учет! А когда их постоили- неизвестно! Так что, даже с даты постановки на учет им много больше 100 лет. А реально еще больше!
11:46:53 23-12-2024
Гость (08:57:59 23-12-2024) Какие дома вы называете историческими? Самострои начала-сере... Какие насыпные хибары? Там дома были из круглых бревен. Типа женской гимназии и рядом. Для того, чтобы сохранялись дома, им не обязательно быть шедеврами архитектуры. Достаточно нести следы эпохи. А если следовать вашей логике, то в первую очередь в Западном надо сносить новостроечное убожество, вот уж действительно объекты к архитектуре не имеют отношения. Вот то, что только построили - сразу сносить!
07:51:12 23-12-2024
На месте 35 домов построят 40? Прэлестно. Ленинский пр-т вздрогнет и замрет в вечной пробке.
08:21:52 23-12-2024
Решение №276 от 26 марта 2010
Решение № 276 от 26.03.2010 "Об утверждении границ территориального общественного самоуправления Западного микрорайона Октябрьского района города Барнаула"
Российская Федерация
Барнаульская городская Дума
Р Е Ш Е Н И Е
В решение внесены изменения: решение №697 от 24.02.2012
от 26.03.2010 № 276
Об утверждении границ территориального общественного самоуправления Западного микрорайона Октябрьского района города Барнаула
Руководствуясь Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края, решением городской Думы от 14.05.2009 №106 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Барнауле», на основании обращений в городскую Думу Совета территориального общественного самоуправления Западного микрорайона Октябрьского района города Барнаула, администрации Октябрьского района города Барнаула, рассмотрев предложения комитета по законности и местному самоуправлению, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить границы территориального общественного самоуправления Западного микрорайона Октябрьского района города Барнаула (приложение).
2. Пресс-центру (Губин М.К.) опубликовать решение в газете «Вечерний Барнаул» и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по законности и местному самоуправлению (Морозов А.В.).
Глава города В.Н.Колганов
Приложение
к решению городской Думы
от 26.03.2010 № 276
Границы
территориального общественного самоуправления Западного микрорайона Октябрьского района города Барнаула
От пересечения оси ул. Селекционной с осью ул. Гущина, ось ул. Гущина, ось ул. Северо-Западной, ось пр-кта Ленина, ось ул.Чеглецова, ось пр-кта Калинина, ось ул. Петра Сухова, ось ул. Смирнова, ось ул. Чудненко, ось ул. Западной 5-й, ось ул. Чеглецова (вдоль многоэтажной застройки), ось ул. Речной 3-й, ось ул. Гущина до пересечения с осью ул. Селекционной.
08:22:50 23-12-2024
Эти дома никогда не были хорошими. При строительстве изрядно экономили... Не смотря на всю прелесть проекта- потолки, санузлы, лоджии, они строились 80 лет назад пленными японцами (мож, поэтому ещё стоят) и изрядно обветшали. всё деревянное давно сгнило, все трубы проржавели... Кабы можно было сделать этим домам капитальный ремонт- цены бы им не было! Но это только касаемо кирпичных, но никак не шлакоблочных домов.
08:44:17 23-12-2024
Гость (08:22:50 23-12-2024) Эти дома никогда не были хорошими. При строительстве изрядно... На пр.Ленина, Чеглецова, Чудненко именно кирпичные. Что касается труб, то практически во всех домах брежневского времени ( в том числе всех девятиэтажках, которые пока не собираются сносить) коммуникации давно поменяли. А вот более ранние постройки почему с гнилыми трубами, вопрос! Что касается шлакоблоков - а сейчас многоэтажки из чего строят, по вашему? Из тех же шлакоблоков, только называют их по- другому.
08:52:13 23-12-2024
Гость (08:44:17 23-12-2024) На пр.Ленина, Чеглецова, Чудненко именно кирпичные. Что кас... Я очень хорошо, по роду своей деятельности, осведомлён, из чего сейчас строят. Всё-таки шлакоблок и блоки из газо- или пенобетона, сильно разные вещи.
09:19:17 23-12-2024
Гость (08:52:13 23-12-2024) Я очень хорошо, по роду своей деятельности, осведомлён, из ч... Ну да, шлакоблоки плотные, по структуре похожи на кирпич, а современные блоки легко пилятся женскими руками при помощи ручной пилки.
08:39:12 23-12-2024
Надо было все это делать еще вчера...
08:49:12 23-12-2024
гость (08:39:12 23-12-2024) Надо было все это делать еще вчера...... Пока не снесли кирпичные дома, ещё не поздно отремонтировать сегодня.
08:46:00 23-12-2024
А что, коммуникации тоже поменяют? Водо-, теплоснабжение, канализация? Одно дело двухэтажка из двух подъездов, другое когда поставят дом в 16 этажей на этом месте
08:46:52 23-12-2024
Дома с лоджиями, построенные когда-то для руководства завода Трансмаш, эвакуированного в годы ВОВ из Харькова, придают исторический колорит городу. Давно необходимо было сделать капитальный ремонт деревянных лоджий. Укрепить конструкции железными каркасами, выложить снаружи кирпичом для статичности конструкции и разместить по внешней части декоративные балясины взамен утраченным деревянным, которые были изначально.
09:01:52 23-12-2024
Посмотрите, как преображается Калининград. Люди специально покупают старые немецкие дома ( много приезжих из Москвы), делают хороший ремонт и наслаждаются жизнью. Город сохраняет колорит и своеобразие, чем привлекает туристов. Земля стоит по-любому дороже барнаульской. Почему же в Барнауле надо уничтожать ВСЁ?
09:29:39 23-12-2024
Гость (09:01:52 23-12-2024) Посмотрите, как преображается Калининград. Люди специально... Смычка власти и бизнеса дает такие результаты. Рыночек порешал.
10:54:50 23-12-2024
Гость (09:01:52 23-12-2024) Посмотрите, как преображается Калининград. Люди специально... Я был в квартале Амалиенау. Всё как вы говорите. НО. Там реально старинные дома 19 века. Они КАМЕННЫЕ, КИРПИЧНЫЕ, но никак не бараки из шлакоблоков времен постройки 50-х годов 20-го века. Вы почему эту разницу не понимаете? Это как сравнивать редкий бриллиант с дешевой китайской бижутерией.
11:29:28 23-12-2024
Гость (10:54:50 23-12-2024) Я был в квартале Амалиенау. Всё как вы говорите. НО. Там реа... Так дома на пр.Ленина, Чудненко и другие не из шлакоблоков, а из кирпичей. Если на фото не различаете, то съездите и посмотрите. Там самый ветхий - соцзащита. Внутри у МФЦ всё деревянное, даже лестница на второй этаж для массовых посетителей, туда приходят сотни тысяч! Просто дом снаружи обделали плиткой, а до этого он смотрелся куда хуже соседних.
16:20:29 23-12-2024
Гость (09:01:52 23-12-2024) Посмотрите, как преображается Калининград. Люди специально... Гость, хоть в Барнауле строили пленные японцы, эти дома не идут в сравнение с немецкими в Калининграде.
09:14:15 23-12-2024
На рутубе много видео о возрождении старых калининградских домов, в частности канал «как живут другие» Ольги Качановой, посмотрите, кому любопытно.
09:30:11 23-12-2024
Таких перемен мы не ожидаем. Нам бы других....
09:31:57 23-12-2024
Кто-то упоминает историю, кто-то на эмоциях пишут. Для начала - большинство шлаколитых и шлакобетонных домов в городе достаточно и эти дома специально строили, чтобы людям было где жить. В городе достаточно таких домов и именно на Потоке. Если по-другому посмотреть, то надо, а это необходимо было делать намного раньше, сносить эти "времянки". К истории архитектуры города эти "дома" никак не относятся. Да, на Потоке необходимо сносить очень ветхие дома. Правда и расширять дороги необходимо, чтобы не было как сейчас автомобильных пробок. Есть ещё один вопрос - а что делать в частными домами, которых оооочень много в центре, а про огромную часть на ул. Матросова и близлежащие улицы, про огромную территорию по ул. Северо-Западная, практически весь микрорайон ВРЗ и т. д.???
11:34:12 23-12-2024
Гость (09:31:57 23-12-2024) Кто-то упоминает историю, кто-то на эмоциях пишут. Для начал... Конкретно, адреса, номера домов из шлакоблоков, о которых вы печетесь.
11:35:47 23-12-2024
Гость (09:31:57 23-12-2024) Кто-то упоминает историю, кто-то на эмоциях пишут. Для начал... Не пиши то в чем не разбираешься, эти "времянки" простояли 100 лет, и при хорошем уходе простояли бы ещё 100 лет, а от ваших новостроек через 100 лет ничего не останется все разрушатся.
14:37:14 23-12-2024
Гость (11:35:47 23-12-2024) Не пиши то в чем не разбираешься, эти "времянки" простояли 1... Эти бараки давно уже нужно было снести. Их изначально строили как временное жильё. Это не кирпичная часть Потока. Речь идёт об улицах Тимуровская/ 80 гв. Дивизии пересечение с Алексеевой/Сухова. Часть домов там уже пустует. Рядом уже построены новые дома. Зачем сравнивать эти дома с историческим центром Барнаула, непонятно.
16:08:26 23-12-2024
Гость (11:35:47 23-12-2024) Не пиши то в чем не разбираешься, эти "времянки" простояли 1... Не соединяйте хрен с редькой. Архитектура Старого Барнаула была и будет. Речь идёт только о временных домах на Потоке и они именно шлаколитые. И эти дома строили как временное жильё. На сегодняшний день эти "дома" сносят. Такие жедома были и на пр-те Ленина - 127, 129 и во дворах. Остался один - 131. Сейчас там готовятся что-нибудь впихнуть. Не уверен, что вы бывали в таких домах.
16:05:10 23-12-2024
Гость (09:31:57 23-12-2024) Кто-то упоминает историю, кто-то на эмоциях пишут. Для начал... Сносить и частный сектор тоже, там реальная клоака.
23:19:42 23-12-2024
Гость (16:05:10 23-12-2024) Сносить и частный сектор тоже, там реальная клоака.... Свои дома сносите! Это вы привыкли жить в клоаке! Краше Уськова для вас ничего нет.
09:56:43 23-12-2024
годами ничего не меняется.
скулеж под каждой позитивной новостью
память сотрется, лицо города.
вы совсем шумоголовые.
какая там память в проссаных до подвала домах с деревянными перекрытиями, в которых коммуналка - конь.
это все давно нужно снести и застроить новыми домами.
09:58:15 23-12-2024
Отжил своё Поток.
11:32:15 23-12-2024
ППШариков (09:58:15 23-12-2024) Отжил своё Поток.... А почему бы не облагородить сначала Центральный район? Ул. М.Горького, дома 62,62а,64,64а,66,65,61 что до сих пор не снесли? Они ещё хуже потоковских!
14:42:52 23-12-2024
Гость (11:32:15 23-12-2024) А почему бы не облагородить сначала Центральный район? Ул. М... Центральный район более проблематичный с точки зрения застройки, масштаба нет.
10:17:08 23-12-2024
в каком году людей заживо завалило на П.Сухова?Пусть сносят эти хибары и сараи и строят новое.А те.кто ноют,вы даже с какашками своими, наверное,с трудом расстаётесь..
11:14:37 23-12-2024
Самые лучшие квартиры именно в этих домах, очень жаль что вместо того чтобы отремонтировать эти дома сносят, высокие потолки 3 метра, большие кухни, изолированные комнаты, дома из красного кирпича, шумоизоляция отличная.
11:16:20 23-12-2024
Мдя-с...лет двадцать пять назад ко мне приезжали друзья из столицы, коренные москвичи и на мой вопрос "как вам Барнаул?" услышал "уютный город". Что-то мне подсказывает, что сегодня такого ответа не последовало бы...
11:28:57 23-12-2024
А это новое сорокодомовое хозяйство будут строить на старых коммунакациях? Там их с уже снесенными двухэтажными домами каждый месяц то на Сухова, то на Беляева рвёт, аварийки как по графику там работают. Вот и сегодня порыв...
11:58:20 23-12-2024
Так что застройщики и администрация предлагает в замен? Людей на улицу? Или сразу на могелевскую губернию?
17:50:35 23-12-2024
Ежик (11:58:20 23-12-2024) Так что застройщики и администрация предлагает в замен? Люде... Вы не поверите, но нам предлагают взамен жильё. Сами волнуемся...
12:29:47 23-12-2024
Юс (11:16:20 23-12-2024) Мдя-с...лет двадцать пять назад ко мне приезжали друзья из с... Все это конечно хорошо но если бы не было все так плохо - как обычно через одно место...
Дома высотки ставят на месте старых а вот о водоснабжении и водоотведении я уже молчу про парковки - некто не думает! Уже сейчас в пятиэтажках на Потоке нормально душ не примищ (есть шанс обвариться кипятком) а все потому что в новых высотках стоят насосы и при их включении они выхватывают воду из центральной сети и создают напор для обеспечения своего дома. Остается только догадываться что будет когда построят это 40 домов, ведь трассы никто увеличивать сечение не думает даже а это было расчитано еще в советское время и не как для таких высотных зданий.
12:31:53 23-12-2024
Может кто-нибудь внятно объяснить, людям, сейчас проживающим в этих домах сделают лучше или хуже? Им предоставят жилье лучше этого или хуже? Или они ещё должны останутся?
13:40:09 23-12-2024
Гость (12:31:53 23-12-2024) Может кто-нибудь внятно объяснить, людям, сейчас проживающим... Как начнут расселение,так и узнаете. Скорее всего,если приватизировано, по рыночной цене предложат выкуп, а уж на что тех денег хватит....?
14:39:23 23-12-2024
Гость (13:40:09 23-12-2024) Как начнут расселение,так и узнаете. Скорее всего,если прива... У кого узнаем? Мы там не живем. Но вроде бы по 100 косарей за квадрат выплачивают
18:29:12 23-12-2024
Гость (14:39:23 23-12-2024) У кого узнаем? Мы там не живем. Но вроде бы по 100 косарей з... Расселяют нормально. Не переживайте. Есть специальная программа по переселению, которая работает. Факт. Правда большинству дают новые квартиры в новостройках.
14:27:06 23-12-2024
там на потоке разные дома. Те дома которые рядом с Ленинским проспектом строили пленные немцы. Архитекторы пленные те самые которые строили старый Берлин. Проекты те же самые. Прелесть в том что на потоке дома сделаны с солярными расстояниями по старо европейски - то есть с широкими дворами и зеленью во дворах, широкими окнами в домах и балкончиками боковыми. Мне всегда нравилось гулять там золотой осенью. По степени сохранности есть сохранившиеся более менее каменные квартальчики таких домов. Вот их можно оставить и восстановить ну или хотя бы снести и построить те же самые в тех же границах и тех же формах не трогая дворы. Это был бы дорогой элитный квартал
А есть шлаконаливные и барачные их да проще снести
16:13:59 23-12-2024
майор (14:27:06 23-12-2024) там на потоке разные дома. Те дома которые рядом с Ленинским... Где вы черпаете информацию, то немцы, то японцы, эти дома спроектировал наш архитектор, а строили их для себя рабочие, я прожила в таком доме 50 лет и знала даже тех кто их строил, дома кирпичные в два ряда внутри шлакоблок, стены толстые, перекрытия деревянные лиственница шестерка, сейчас такие построить будут считаться элитными и цена будет космос, сейчас кирпич разрезают пополам используют для отделки и выдают дома за кирпичные, экономят на всем.
16:03:04 23-12-2024
Правильно делают что взялись за эти халупы, там реальные руины. Был как-то там в гостях, это полный ахтунг, это давно было пора снести. Так что двумя руками ЗА перестройку Потока, хоть нормальный вид приобретет этот вечно убогий район..
18:07:26 23-12-2024
Гость (16:03:04 23-12-2024) Правильно делают что взялись за эти халупы, там реальные руи... рыба моя, поток сейчас единственный нормальный зеленый район - это не загаженный изуродованный центр, это не перд..ка, в виде уськова. С нормальной транспортной доступностью и ещё не перегруженной в тотал инфраструктурой. Вот сейчас здесь можно реально элитное жилье строить, а не современные многоэтажные клоповники
17:09:46 23-12-2024
Я жил 35 лет на Чудненко 13 и сейчас 14 лет живу на Папанинцев. На Чудненко задумывался прекрасный район из панельных хрущевок и они по качеству лучше, чем моя панелька в центре. Но... там люди загадили все. Вдоль всех заборов гаражи, во всех дворах погреба. Сарайки и гаражи ставят даже в клумбы к дому. Причем не обычный гараж-ракушку, а гараж из жд вагона (80-й Гвардейской Дивизии, 42). Свинство полнейшее. Я не хочу и не могу там больше жить, мне неприятно. Если бы снести все, кроме домов, и посадить, например, сосны, то это был бы шикарнейший район. Там между домами огромные пространства, можно столько скверов сделать и жить красиво. Но нет.
20:39:33 23-12-2024
Какой там район чудесный! Маленький оазис, которых все меньше и меньше в Барнауле! И эти домики деревянные такие прикольные, пр давали колорит. Все детство провела в этом районе, возле Солнечного ветра, дышалось легко
11:12:54 17-01-2025
Гость (08:22:50 23-12-2024) Эти дома никогда не были хорошими. При строительстве изрядно... Один из домов, что стоит в плане на снос, по ул. 80 Гвардейской, 58, несколько лет назад был капитально отремонтирован.
11:22:37 17-01-2025
Фоторепортаж, конечно, впечатляет. Но эти дома изначально были неплохими. Я жила в одном из них. Тепло, отличная планировка. Но любой дом, если за ним не ухаживать, не ремонтировать, развалится. А относились к ним наплевательски. А сейчас показывают: смотрите, какие они страшные, облезлые. А кто виноват? Наша система ЖКХ угробит весь наш жилой фонд.