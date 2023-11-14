Екатеринбургский школьник убил восьмиклассницу из ревности к 26-летнему брату

Он также расправился с матерью девочки и ушел гулять с ее банковской картой

14 ноября 2023, 15:02, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Подросток в Екатеринбурге жестоко расправился с восьмиклассницей, потому что приревновал ее к своему старшему брату. Об этом сообщает Shot.

16-летний парень трижды ударил девочку ножом в шею, а после ее смерти три часа просидел рядом с телом. Когда домой пришла 62-летняя мать убитой, подросток расправился и с ней. Взял банковскую карту женщины и пошел гулять с другом.

Следователям задержанный рассказал, что ревновал девочку к своему 26-летнему брату. Старший в итоге и сдал подростка правоохранителям.

Юному ревнивцу грозит до десяти лет колонии.