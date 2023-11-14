Екатеринбургский школьник убил восьмиклассницу из ревности к 26-летнему брату
Он также расправился с матерью девочки и ушел гулять с ее банковской картой
14 ноября 2023, 15:02, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Подросток в Екатеринбурге жестоко расправился с восьмиклассницей, потому что приревновал ее к своему старшему брату. Об этом сообщает Shot.
16-летний парень трижды ударил девочку ножом в шею, а после ее смерти три часа просидел рядом с телом. Когда домой пришла 62-летняя мать убитой, подросток расправился и с ней. Взял банковскую карту женщины и пошел гулять с другом.
Следователям задержанный рассказал, что ревновал девочку к своему 26-летнему брату. Старший в итоге и сдал подростка правоохранителям.
Юному ревнивцу грозит до десяти лет колонии.
15:06:58 14-11-2023
Жесть!!!
15:08:48 14-11-2023
До 10 лет!? За преднамеренное убийство 2 человек? Чудовищно!
15:30:45 14-11-2023
Гость (15:08:48 14-11-2023) До 10 лет!? За преднамеренное убийство 2 человек? Чудовищно!... два отсидит, потом полгода в ЧВК. И вольный ветер
16:01:01 14-11-2023
Гость (15:08:48 14-11-2023) До 10 лет!? За преднамеренное убийство 2 человек? Чудовищно!... Несовершеннолетний. По закону можно максимум до 10 лет лишения своболы.
15:13:02 14-11-2023
Почему так мало? Преднамеренное убийство двоих человек... и ВСЕГО 10 лет? Вводите уже смертную казнь! Зачем нам эти выродки нужны?
15:14:18 14-11-2023
Имя есть?
15:16:58 14-11-2023
в фильмах конечно могут врать , но на сколько слышал в кино - преднамеренное убийство 2 и более человек - пожизненное
15:20:52 14-11-2023
Пишут "Срок может быть и меньше 10 лет, если будет учитываться раскаяние, отсутствие судимостей, положительные характеристики. ". Это дурдом... Идиотская система, которая поощряет преступления. Преступник понимает, что можно всё решить убийством оппонента. Отсидишь лет пять, и выйдешь по досрочному. А твой враг уже из земли не встанет.
15:34:25 14-11-2023
Ромео уже не тот
16:10:36 14-11-2023
Гость (15:34:25 14-11-2023) Ромео уже не тот... Да ладно. Из-за ревности еще в древние времена была куча преступлений. Люди то становятся не в себе.
15:39:04 14-11-2023
У 62 летней мамы 14 летняя дочь? 8 класс это 14 или 15 лет.
15:56:48 14-11-2023
(15:39:04 14-11-2023) У 62 летней мамы 14 летняя дочь? 8 класс это 14 или 15 лет. ... А вас только этот ? Интересует. Во сколько родила мать свою дочь. Ныне хладнокровно убитых малолетним выродком. Вы бы задались вопросом скольких будущих неожиданных детей потеряла Россия в лице усиленной девочки.
17:56:54 14-11-2023
Гость (15:39:04 14-11-2023) У 62 летней мамы 14 летняя дочь? 8 класс это 14 или 15 лет. ... По другим новостным сайтам убитой было 17 лет. Мать-одиночка, поздний ребенок.
20:05:03 14-11-2023
Гость (15:39:04 14-11-2023) У 62 летней мамы 14 летняя дочь? 8 класс это 14 или 15 лет. ... жертва егэ сколько будет 62-14?
15:41:49 14-11-2023
📌‼️📌‼️📌‼️📌‼️📌‼️📌‼️📌‼️📌За хладнокровно предъумышленное двойное убийство 10 лет ?? с 16 +10=26 и у него вся жизнь впереди???? Женись рожей детей. А девочка и мать будут лежать в сырой земле?? Да где же справедливость в этом государстве. ⁉️ да ещё поди по УДО за примерное поведение выпустят на поселение на пару лет раньше, ПОЖИЗНЕННОЕ надо уже давать таким отмороженным ублюдкам и садистам. Показательный процесс и пожизненно чтоб бояться стали подобные нелюди, Как боялись все расстрела в СССР. А сейчас что, ничего не бояться.
16:01:17 14-11-2023
Ева (15:41:49 14-11-2023) 📌‼️📌‼️📌‼️📌‼️📌‼️📌‼️📌‼️📌За хладнокровно предъумышленно... Не, по УДО не выпустят, за особо тяжкие не выпускают, а вот помиловать указом ВВП могут. Вон кемеровского отморозка помиловали, который несколько часов девушку убивал, а менты не приезжали.
18:41:59 14-11-2023
Ева (15:41:49 14-11-2023) 📌‼️📌‼️📌‼️📌‼️📌‼️📌‼️📌‼️📌За хладнокровно предъумышленно... Девочке учиться надо было, а любовью заниматься в 14 лет. Не жалко. Толку с неё не было бы. Накуролесила бы до фига чего
01:15:11 15-11-2023
Гость (18:41:59 14-11-2023) Девочке учиться надо было, а любовью заниматься в 14 лет... Девочке было 17 лет. Зачем додумываешь возраст?
12:23:37 15-11-2023
Гость (18:41:59 14-11-2023) Девочке учиться надо было, а любовью заниматься в 14 лет... а с чего вы взяли, что она не училась? и что у нее были отношения с парнем или его братом? в статье об этом ни слова
16:17:00 14-11-2023
Несовершеннолетний он. Вот и 10 лет.
16:46:06 14-11-2023
мама во сколько её родила?
17:57:22 14-11-2023
Гость (16:46:06 14-11-2023) мама во сколько её родила?... Вам математику в школе не преподавали?
19:56:46 14-11-2023
ЧВК ))). Имя нарицательное. Для уголовников- спасение от справедливого возмездия.
22:02:36 14-11-2023
Школьник приревновал брата? пфф он что голубок? вот снимут мораторий на смертную казнь, вот тогда шваль за свою шкуру будет трястись, потом вот такие детки выходят с зоны ауешниками и прочей быдлотой. в 26 выйдет если 10 лет дадут а толку, в рассвете сил будет, по хорошему надо бы его вальнуть. дети совсем охренели
22:03:20 14-11-2023
Гость (15:34:25 14-11-2023) Ромео уже не тот... Я бы сказал не ромео а Гомео, как понял мальчик гомик)
13:36:58 15-11-2023
Вот это любоффф. Не жалко. Они стоят друг-друга.