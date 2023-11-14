Подросток в Кузбассе угнал машину родственников, покатался и привлек внимание полиции

Мальчика планируют поставить на учет

14 ноября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: Mash Siberia

12-летний мальчик в Кузбассе угнал машину у родственников, покатался по поселку и вернул. На этом все могло закончиться, но не закончилось.

Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, жители поселка Форштадт заметили ВАЗ, неловко едущий по дороге, но не увидели взрослого водителя. Вместо него из-за руля глазами сверкал школьник.

Парнишка погонял по улицам поселка, вернул машину домой, но полицейские узнали о проделках юного гонщика.

Самого мальчика теперь планируют поставить на учет, а на маму составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.