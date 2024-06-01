Екатерину Дунцову признали иноагентом

Женщина выступала против СВО и распространяла недостоверные сведения о России

01 июня 2024, 09:03, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Екатерины Дунцовой

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов Екатерину Дунцову, сообщается на сайте ведомства. Женщина работала журналисткой и депутатом Ржевской гордумы, а после выдвигалась на выборы президента в 2024 году.

Решение признать ее иноагентом обосновали тем, что она выступала против СВО, распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, и сотрудничала с другими иноагентами.

Помимо нее, в реестр включили политика Павла Иванова, правозащитницу Марину Литвинович, движение "Путь домой" и ее лидера Марию Андрееву, а также издания Republic и SOTA*.

* Генпрокуратура признала SOTA нежелательной организацией