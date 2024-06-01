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Екатерину Дунцову признали иноагентом

Женщина выступала против СВО и распространяла недостоверные сведения о России

01 июня 2024, 09:03, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Екатерины Дунцовой
Фото: телеграм-канал Екатерины Дунцовой

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов Екатерину Дунцову, сообщается на сайте ведомства. Женщина работала журналисткой и депутатом Ржевской гордумы, а после выдвигалась на выборы президента в 2024 году.

Решение признать ее иноагентом обосновали тем, что она выступала против СВО, распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, и сотрудничала с другими иноагентами.

Помимо нее, в реестр включили политика Павла Иванова, правозащитницу Марину Литвинович, движение "Путь домой" и ее лидера Марию Андрееву, а также издания Republic и SOTA*.

* Генпрокуратура признала SOTA нежелательной организацией

иноагенты

Комментарии 18

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Гость

10:06:26 01-06-2024

Всё остались только Жигурда и Шаман. И то последний бледный какой-то и без трусов поёт.

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Гость

10:41:32 01-06-2024

Гость (10:06:26 01-06-2024) Всё остались только Жигурда и Шаман. И то последний бледный... Да вот не скажите товарищ либер. Нормальные адекватные актрисы такие как Лорак асти даже Седакова остались верными своему народу.

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Гость

12:19:44 01-06-2024

Гость (10:41:32 01-06-2024) Да вот не скажите товарищ либер. Нормальные адекватные актри... Упомянули одну женщину, упомянули вторую. Вы же не все рассказали, наверное...
(В. Путин)

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Гость

18:02:21 01-06-2024

Гость (10:41:32 01-06-2024) Да вот не скажите товарищ либер. Нормальные адекватные актри...
Ни один адекватный человек не поддерживает войну

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Гость

21:44:07 01-06-2024

Гость (18:02:21 01-06-2024) Ни один адекватный человек не поддерживает войну... Но ненормальных, к сожалению, больше.

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Гость

22:13:27 01-06-2024

Гость (18:02:21 01-06-2024) Ни один адекватный человек не поддерживает войну... У меня удивление вызывает лишь тот факт, что ты находишься здесь, среди людей, и это после 2,5 лет военных действий. По уму тебе место либо в тюрьме, либо в странах, где живут в рамках установленного Вашингтоном порядка.

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Гость

04:57:06 02-06-2024

Гость (18:02:21 01-06-2024) Ни один адекватный человек не поддерживает войну... а ваш мир с сайта миротворец всем пример подает и Азов вам в помощь

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Гость

19:34:49 01-06-2024

Гость (10:41:32 01-06-2024) Да вот не скажите товарищ либер. Нормальные адекватные актри... Позвольте спросить:
1. Что такое либерализм?
2. Почему либерализм - это плохо?

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Гость

22:17:49 01-06-2024

Гость (19:34:49 01-06-2024) Позвольте спросить:1. Что такое либерализм?2. Почему... Ты тут не преподаватель, чтобы вопросы задавать как студентам. Не знаешь сам - посмотри хотя бы свою обрыганскую Википедию. Почему плохо - потому что это с нашими ценностями вступило в войну.

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Гость

22:57:46 01-06-2024

Гость (22:17:49 01-06-2024) Ты тут не преподаватель, чтобы вопросы задавать как студента... Изложите Ваши ценности.

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Гость

09:35:49 02-06-2024

Гость (22:57:46 01-06-2024) Изложите Ваши ценности.... Ты не знаешь ценностей государства в котором живешь? Так ты зачем нам здесь вообще нужен? Уезжай. Песня «Дорожная» группы Ленинград тебе в спину. Я тебе очевидные вещи расписывать не собираюсь, ты очевидный тролль с наколотым профилем навальнера на груди. Я вас не то чтобы ненавижу, я вас люто презираю. Вы для меня хуже хохлов, воюющих на фронте. Вы подстилки, самая мерзкая и дегенеративная каста.

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Гость

15:53:41 02-06-2024

Гость (09:35:49 02-06-2024) Ты не знаешь ценностей государства в котором живешь? Так ты ...
Не придумывай. Нет никаких ценностей. А те, что декларируются, надуманы! Ты глуп. И всем плевать на твое презрение.

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Гость

17:12:17 01-06-2024

Гость (10:06:26 01-06-2024) Всё остались только Жигурда и Шаман. И то последний бледный... Оппик, твоя Донцова денежку из фонда Ходорковского полагала? Получала. Лови фашист гранату)

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Гость

17:26:55 01-06-2024

Гость (17:12:17 01-06-2024) Оппик, твоя Донцова денежку из фонда Ходорковского полагала?... А ты Власовец откуда знаешь ?

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Гость

22:16:07 01-06-2024

Гость (17:26:55 01-06-2024) А ты Власовец откуда знаешь ?... Совсем дешевый ответ… Причем здесь «власовец»? А факт финансирования доказан выписками по банковскому счету. Тут все просто.

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Гость

23:41:25 01-06-2024

Ну хоть её макулатуру из книжных и библиотек уберут.

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Гость

08:05:50 02-06-2024

инагентом можно объявить любого человека, если захотеть. неужели конкуренции испугался

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Гость

13:46:00 02-06-2024

Гость (08:05:50 02-06-2024) инагентом можно объявить любого человека, если захотеть. не... Кто испугался и какой конкуренции с безвестной провинциальной бабой? Просто факт - нельзя получать деньги из заграницы и одновременно быть политиком в России. Что здесь непонятного?

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