Екатерину Дунцову признали иноагентом
Женщина выступала против СВО и распространяла недостоверные сведения о России
01 июня 2024, 09:03, ИА Амител
Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов Екатерину Дунцову, сообщается на сайте ведомства. Женщина работала журналисткой и депутатом Ржевской гордумы, а после выдвигалась на выборы президента в 2024 году.
Решение признать ее иноагентом обосновали тем, что она выступала против СВО, распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, и сотрудничала с другими иноагентами.
Помимо нее, в реестр включили политика Павла Иванова, правозащитницу Марину Литвинович, движение "Путь домой" и ее лидера Марию Андрееву, а также издания Republic и SOTA*.
* Генпрокуратура признала SOTA нежелательной организацией
10:06:26 01-06-2024
Всё остались только Жигурда и Шаман. И то последний бледный какой-то и без трусов поёт.
10:41:32 01-06-2024
Гость (10:06:26 01-06-2024) Всё остались только Жигурда и Шаман. И то последний бледный... Да вот не скажите товарищ либер. Нормальные адекватные актрисы такие как Лорак асти даже Седакова остались верными своему народу.
12:19:44 01-06-2024
Гость (10:41:32 01-06-2024) Да вот не скажите товарищ либер. Нормальные адекватные актри... Упомянули одну женщину, упомянули вторую. Вы же не все рассказали, наверное...
(В. Путин)
18:02:21 01-06-2024
Гость (10:41:32 01-06-2024) Да вот не скажите товарищ либер. Нормальные адекватные актри...
Ни один адекватный человек не поддерживает войну
21:44:07 01-06-2024
Гость (18:02:21 01-06-2024) Ни один адекватный человек не поддерживает войну... Но ненормальных, к сожалению, больше.
22:13:27 01-06-2024
Гость (18:02:21 01-06-2024) Ни один адекватный человек не поддерживает войну... У меня удивление вызывает лишь тот факт, что ты находишься здесь, среди людей, и это после 2,5 лет военных действий. По уму тебе место либо в тюрьме, либо в странах, где живут в рамках установленного Вашингтоном порядка.
04:57:06 02-06-2024
Гость (18:02:21 01-06-2024) Ни один адекватный человек не поддерживает войну... а ваш мир с сайта миротворец всем пример подает и Азов вам в помощь
19:34:49 01-06-2024
Гость (10:41:32 01-06-2024) Да вот не скажите товарищ либер. Нормальные адекватные актри... Позвольте спросить:
1. Что такое либерализм?
2. Почему либерализм - это плохо?
22:17:49 01-06-2024
Гость (19:34:49 01-06-2024) Позвольте спросить:1. Что такое либерализм?2. Почему... Ты тут не преподаватель, чтобы вопросы задавать как студентам. Не знаешь сам - посмотри хотя бы свою обрыганскую Википедию. Почему плохо - потому что это с нашими ценностями вступило в войну.
22:57:46 01-06-2024
Гость (22:17:49 01-06-2024) Ты тут не преподаватель, чтобы вопросы задавать как студента... Изложите Ваши ценности.
09:35:49 02-06-2024
Гость (22:57:46 01-06-2024) Изложите Ваши ценности.... Ты не знаешь ценностей государства в котором живешь? Так ты зачем нам здесь вообще нужен? Уезжай. Песня «Дорожная» группы Ленинград тебе в спину. Я тебе очевидные вещи расписывать не собираюсь, ты очевидный тролль с наколотым профилем навальнера на груди. Я вас не то чтобы ненавижу, я вас люто презираю. Вы для меня хуже хохлов, воюющих на фронте. Вы подстилки, самая мерзкая и дегенеративная каста.
15:53:41 02-06-2024
Гость (09:35:49 02-06-2024) Ты не знаешь ценностей государства в котором живешь? Так ты ...
Не придумывай. Нет никаких ценностей. А те, что декларируются, надуманы! Ты глуп. И всем плевать на твое презрение.
17:12:17 01-06-2024
Гость (10:06:26 01-06-2024) Всё остались только Жигурда и Шаман. И то последний бледный... Оппик, твоя Донцова денежку из фонда Ходорковского полагала? Получала. Лови фашист гранату)
17:26:55 01-06-2024
Гость (17:12:17 01-06-2024) Оппик, твоя Донцова денежку из фонда Ходорковского полагала?... А ты Власовец откуда знаешь ?
22:16:07 01-06-2024
Гость (17:26:55 01-06-2024) А ты Власовец откуда знаешь ?... Совсем дешевый ответ… Причем здесь «власовец»? А факт финансирования доказан выписками по банковскому счету. Тут все просто.
23:41:25 01-06-2024
Ну хоть её макулатуру из книжных и библиотек уберут.
08:05:50 02-06-2024
инагентом можно объявить любого человека, если захотеть. неужели конкуренции испугался
13:46:00 02-06-2024
Гость (08:05:50 02-06-2024) инагентом можно объявить любого человека, если захотеть. не... Кто испугался и какой конкуренции с безвестной провинциальной бабой? Просто факт - нельзя получать деньги из заграницы и одновременно быть политиком в России. Что здесь непонятного?