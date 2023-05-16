Экипаж ДПС помог трамваям пробиться через пробку в Барнауле
Пассажиры поблагодарили сотрудников за сопровождение
16 мая 2023, 11:50, ИА Амител
Кадр из видео
Барнаулец в социальных сетях поблагодарил сотрудников ДПС, которые помогли трамваям пробиться через пробку. Пост опубликовали в сообществе "В курсе 22".
Автор отметил, что правоохранители проехали перед вагоном по трамвайным путям на Советской Армии, чтобы другие автомобили освободили путь.
Горожанин добавил, что на подобный поступок экипажа стоит обратить внимание, потому что проблема с забитыми машинами трамвайными путями очень актуальна в городе.
12:03:27 16-05-2023
Камер поставьте больше на полосу, пусть всё перекрывают. Денег что ли Вам за штрафы не надо. Одну камеру на улицу поставили, как украли и успокоились. Одна ни на что не влияет, ещё хуже сделали.
12:20:12 16-05-2023
а может светофоры наладить и дороги нормально сделать. В городе море машин, а дроги как в деревне мелки и битые, не способные пропускать большой объем машин а камеры не помогут, посмотрите на строителей в направлении к павлику, выделенка битком по сути, хотя камеры там есть
12:21:12 16-05-2023
Зачем этим телегам выделенки ? Трамваи катятся по городу со скоростью 10км/ч, на остановках трамвайщицы сами обилечивают пассажиров, выпуская по одному в минуту. Весь транспорт стоит и ждёт когда она сдачи сдаст Убрать трамвай из города или заставить ездить с кондукторами и с разрешонной скоростью передвижения в городе.
12:37:07 16-05-2023
Гость (12:21:12 16-05-2023) Зачем этим телегам выделенки ? Трамваи катятся по городу со ... посмотрите ради интереса, сколько народу едет на дряхленьком трамвайчике где-нибудь на Попова эдак в восемь утра. Скоро как в Индии будут на колбасе сзади ехать
14:26:06 16-05-2023
Экипаж ДПС очень нужен на Аносова по утрам! Или камер наставьте, там на штрафах за езду по выделенке можно шикарно казну города пополнить.
14:30:30 16-05-2023
Гость (14:26:06 16-05-2023) Экипаж ДПС очень нужен на Аносова по утрам! Или камер настав... и по Строителей в сторону Павлика по вечерам