Экипаж ДПС помог трамваям пробиться через пробку в Барнауле

Пассажиры поблагодарили сотрудников за сопровождение

16 мая 2023, 11:50, ИА Амител

Кадр из видео

Барнаулец в социальных сетях поблагодарил сотрудников ДПС, которые помогли трамваям пробиться через пробку. Пост опубликовали в сообществе "В курсе 22".

Автор отметил, что правоохранители проехали перед вагоном по трамвайным путям на Советской Армии, чтобы другие автомобили освободили путь.

Горожанин добавил, что на подобный поступок экипажа стоит обратить внимание, потому что проблема с забитыми машинами трамвайными путями очень актуальна в городе.