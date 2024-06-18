Экипаж ДПС сбил лося под Барнаулом

ДТП случилось на трассе А-321

18 июня 2024, 14:00, ИА Амител

Патрульный автомобиль после аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Павловском районе Алтайского края экипаж ДПС насмерть сбил лося, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

ДТП случилось 17 июня в 03:30 на 35-м километре трассы А-321 на участке со стороны Павловска в направлении Барнаула.

Во время движения служебная Skoda Octavia сбила животное, от чего то погибло, а водитель получил травмы и был доставлен в медучреждение.

По факту аварии теперь проводят проверку.