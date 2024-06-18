Экипаж ДПС сбил лося под Барнаулом
ДТП случилось на трассе А-321
18 июня 2024, 14:00, ИА Амител
Патрульный автомобиль после аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Павловском районе Алтайского края экипаж ДПС насмерть сбил лося, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
ДТП случилось 17 июня в 03:30 на 35-м километре трассы А-321 на участке со стороны Павловска в направлении Барнаула.
Во время движения служебная Skoda Octavia сбила животное, от чего то погибло, а водитель получил травмы и был доставлен в медучреждение.
По факту аварии теперь проводят проверку.
14:06:24 18-06-2024
За лосика придётся ответить!!!
16:31:45 18-06-2024
Гость (14:06:24 18-06-2024) За лосика придётся ответить!!!... Не придётся. Штраф за лося покроет ОСАГО.
05:19:55 19-06-2024
Гость (14:06:24 18-06-2024) За лосика придётся ответить!!!... Обычному водителю пришлось бы. А тут лось сам виноват окажется.
14:10:23 18-06-2024
Первая авария в которой будет виноват лось
14:14:35 18-06-2024
Лось явно пересекал дорогу в неполженном для перехода месте. Его вина, однозначно.
14:21:23 18-06-2024
Гость (14:14:35 18-06-2024) Лось явно пересекал дорогу в неполженном для перехода месте.... Да не, лось обогнал экипаж дпс и нагло подрезал)
14:15:40 18-06-2024
Лось шел безгабаритных огней. в темное время суток.
14:38:29 18-06-2024
Олег (14:15:40 18-06-2024) Лось шел безгабаритных огней. в темное время суток.... Каюсь,на мне не было жилетки со световозвращаюшими вставками! Простите меня,люди!!!
14:23:10 18-06-2024
Вряд ли они понесут ответственность(
14:28:36 18-06-2024
Ну что ж...увидим , равны ли перед законом или кто то ровнее?
15:50:09 18-06-2024
Гость (14:28:36 18-06-2024) Ну что ж...увидим , равны ли перед законом или кто то ровнее... Ни чего мы не увидим. Такие вещи не афишируются
16:01:23 18-06-2024
Гость (14:28:36 18-06-2024) Ну что ж...увидим , равны ли перед законом или кто то ровнее... Любой может оказаться в ситуации, когда неожиданно из зарослей на загородную дорогу выскочит лось. Есть ли шанс избежать аварии? Ведь зверя не видно, предугадать его присутствие и действия невозможно. Равноценно случаю, если велосипедист неожиданно пересекает шоссе перед близко идущим автомобилем.
14:31:19 18-06-2024
в 03:30 , спать надо, а не по трассе "летать".
15:20:32 18-06-2024
Гость (14:31:19 18-06-2024) в 03:30 , спать надо, а не по трассе "летать".... это к Лосю претензия не?
15:34:26 18-06-2024
Гость (15:20:32 18-06-2024) это к Лосю претензия не?... К ночным "оленям" ))
15:22:13 18-06-2024
Гость (14:31:19 18-06-2024) в 03:30 , спать надо, а не по трассе "летать".... А потом , если что то с вами случиться, вы будете в 3,40 блажить как потерпевший - ПОЧЕМУ НЕТ СОТРУДНИКОВ ГАИ!!!
15:43:14 18-06-2024
Гость (15:22:13 18-06-2024) А потом , если что то с вами случиться, вы будете в 3,40 бла... Ага, из Павловска "спасатели" прилетят, а барнаульские в Павловск поедут.
15:57:57 18-06-2024
Гость (15:22:13 18-06-2024) А потом , если что то с вами случиться, вы будете в 3,40 бла... Зачем и кому нужно ГАИ в 3 ночи?
16:49:12 18-06-2024
Ну, очевидно же. Они выполняли важное неотложное задание, двигались по трассе с сиреной и мигалками. Поэтому виноват лось. А так как пострадал сотрудник, выплачивать ущерб здоровью будет лосиха.
16:59:18 18-06-2024
очень жаль лосяша... [cry]
18:20:55 18-06-2024
Элен без ребят (16:59:18 18-06-2024) очень жаль лосяша... [cry]... Там водитель с травмами в больнице. Мне лосяша не жаль, не равноценна его жизнь здоровью человека. Ещё раз удивляюсь, как в последнее время люди перестали жалеть себе подобных, направляя эмпатию на животных.
20:07:02 18-06-2024
Элен без ребят (16:59:18 18-06-2024) очень жаль лосяша... [cry]... он всё так же в мультиках снимается
18:47:53 18-06-2024
ПДД п.10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства
19:50:51 18-06-2024
Гость (18:47:53 18-06-2024) ПДД п.10.1. Водитель должен вести транспортное средство со с... При прекрасной видимости и отсутствии автомобилей на трассе из кустов вдруг выскочил лось прямо перед капотом. Ваши действия?
19:55:43 18-06-2024
Гость (19:50:51 18-06-2024) При прекрасной видимости и отсутствии автомобилей на трассе ... В 3:30 ночи видимость прекрасная на неосвещенной трассе? Сколько дорожек кокса вы приняли на прошлой вечеринке? Можете занизить дозу. Все равно всем ясно.
23:33:15 18-06-2024
Гость (19:55:43 18-06-2024) В 3:30 ночи видимость прекрасная на неосвещенной трассе? Ско... Заведи будильник на 3:30 и посмотри в окно. Небо уже светлеет. Так что не надо нести чушь про то, что ситуация «видимость ноль».
20:08:00 18-06-2024
Гость (18:47:53 18-06-2024) ПДД п.10.1. Водитель должен вести транспортное средство со с... ты посмотри видео, как лосей сбивают, ночью, пешеход, блин
22:17:13 18-06-2024
Гость (20:08:00 18-06-2024) ты посмотри видео, как лосей сбивают, ночью, пешеход, блин...
Так о том и речь, ехав спокойно, куда лететь 120, если ни чего не видно, да ещё и знаки стоят, что тут лосей по ночам сбивают? Пункт 10.1 в ПДД именно для таких, спешащих на скамью подсудимых и был написан
22:20:47 18-06-2024
Гость (20:08:00 18-06-2024) ты посмотри видео, как лосей сбивают, ночью, пешеход, блин... Ты посмотри видео, как лосей сбивают, днем, гонщик, блин...
20:38:11 18-06-2024
Как видим, в порыве установления социальной справедливости некоторые комментаторы жаждут уконтрапупить ДПСников. А я вот к чему веду. Бывают ситуации, когда невозможно предотвратить наезд при соблюдении всех ПДД, срабатывает элемент внезапности и непредсказуемости поведения дикого лесного животного. Но если авария неотвратима, то признание невиновности водителя будет прецедентом, в данном случае неважно, ДПСник или простой человек. Зато потом не осудят других, попавших в аналогичные обстоятельства.
21:14:06 18-06-2024
Гость (20:38:11 18-06-2024) Но если авария неотвратима, то признание невиновности водителя будет прецедентом, в данном случае неважно, ДПСник или простой человек. Зато потом не осудят других, попавших в аналогичные обстоятельства.... В нашей стране не прецедентное право....
22:24:04 18-06-2024
Гость (21:14:06 18-06-2024) В нашей стране не прецедентное право....... Не прецедентное в полной мере, но судебный опыт аналогичных дел изучается и используется.
20:52:22 18-06-2024
Как коммунисты что ли?
21:15:55 18-06-2024
Кстати, это случайно не тот лось - урбанист, который на длительное время прижился в Барнауле, бродил по улицам, пока его не поймали и не доставили в лес. Может, недалеко увезли? Он захотел вернуться в город?
21:52:18 18-06-2024
Речь идёт о нарушении п 10.1 ПДД и понесёт ли за это гаишник ответственность, а о том как он внезапно выскочил на дорогу, это ты судье будешь рассказывать, когда человека собьёшь управляя средством повышенной опасности
22:33:46 18-06-2024
Гость (21:52:18 18-06-2024) Речь идёт о нарушении п 10.1 ПДД и понесёт ли за это гаишник... Вот именно! Не надо лося очеловечивать! В страшное время живем, жизнь человека совсем ничего не стоит! Зато скоро за наступление тапком на таракана сажать будут.