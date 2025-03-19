Экипаж вертолета Ми-28 погиб при крушении в Ленинградской области
Воздушное судно выполняло плановый учебно-тренировочный полет
19 марта 2025, 08:15, ИА Амител
Крушение вертолета в Ленинградской области / Фото: Shot
Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Ленинградской области. Экипаж погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
"18 марта 2025 года при выполнении планового учебно-тренировочного полета в воздушном пространстве над территорией Ленинградской области потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Воздушное судно упало в безлюдной местности вдали от населенных пунктов", – подчеркнули в ведомстве.
По данным Shot, вертолет рухнул в поле недалеко от деревни Шуговицы 18 марта в 18:20 по местному времени. На борту находились только два пилота.
Причины крушения выясняют.
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