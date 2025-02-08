СМИ: погибли десять человек, находившиеся в пропавшем на Аляске самолете

Спасатели искали обломки с помощью вертолета, в воду спускали двух водолазов

08 февраля 2025, 15:30, ИА Амител

Самолет в чистом небе / Фото: amic.ru

Все десять человек, находившиеся на борту пропавшего накануне самолета на Аляске, погибли. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на береговую охрану США.

"Спасатели искали самолет в последнем известном месте его нахождения с помощью вертолета, когда были обнаружены обломки, сообщил Майк Салерно, представитель береговой охраны США. Для расследования были спущены на воду два спасателя-водолаза", – пишет агентство.

По данным береговой охраны, воздушное судно разбилось в 54 километрах к юго-востоку от города Ном. Тела трех человек были обнаружены внутри самолета, однако доступ к остальным затруднен из-за состояния обломков.

Самолет Cessna Caravan, принадлежащий компании Bering Air, выполнял рейс из Уналаклита в Ном. В поисково-спасательной операции участвовали Национальная гвардия, береговая охрана и армия США. Поиски осложнялись неблагоприятными погодными условиями и плохой видимостью.