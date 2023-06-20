Экопарк "Сад Пионов" сгорел на Алтае из-за молнии
Площадь пожара составила 700 квадратных метров
20 июня 2023, 17:46, ИА Амител
Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Республике Алтай
Пожар произошел в экопарке "Сад Пионов" в урочище Куюм в Чемальском районе Республики Алтай. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону, по предварительной информации, причиной инцидента стал разряд грозовой молнии.
К приезду пожарных огонь полыхал по всей площади здания, а крыша уже обрушилась. Кроме того, существовал риск распространения огня на ближайшие строения.
Локализовать огонь удалось к 21:56, а к 22:30 – ликвидировать. Из строения достали три газовых баллона. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Погибших и пострадавших в инциденте нет.
19:41:06 20-06-2023
Сгорело только кафе,сам парк работает