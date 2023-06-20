Экопарк "Сад Пионов" сгорел на Алтае из-за молнии

Площадь пожара составила 700 квадратных метров

20 июня 2023, 17:46, ИА Амител













Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Республике Алтай

Пожар произошел в экопарке "Сад Пионов" в урочище Куюм в Чемальском районе Республики Алтай. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону, по предварительной информации, причиной инцидента стал разряд грозовой молнии.

К приезду пожарных огонь полыхал по всей площади здания, а крыша уже обрушилась. Кроме того, существовал риск распространения огня на ближайшие строения.

Локализовать огонь удалось к 21:56, а к 22:30 – ликвидировать. Из строения достали три газовых баллона. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Погибших и пострадавших в инциденте нет.