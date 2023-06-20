В Алтайском крае из-за лесного пожара эвакуировали детский неврологический интернат

Также людей вывезли из Лебяженской туберкулезной больницы — в общей сложности 184 человека будут находиться в специальных учреждениях Рубцовска

20 июня 2023, 16:30, ИА Амител

Пожар в Егорьевском районе / Фото: t.me/lisitsaolese

Персонал и постояльцев детского психоневрологического интерната и пациентов туберкулезной больницы превентивно эвакуировали в Алтайском крае из-за угрозы лесного пожара. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону, всего из учреждений вывезли 184 человека.

Так, из Лебяженской туберкулезной больницы вывезли 25 человек – они находятся в противотуберкулезном диспансере города Рубцовска. Еще 158 человек перевезли из интерната в специализированный дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Напомним, что с 19 июня площадь пожара в Егорьевском районе Алтайского края увеличилась с 80 до 1200 га. Обстановка серьезно осложняется сильным ветром, а прогноз по погоде пока остается неблагоприятным. На место отправился губернатор Виктор Томенко, который проведет там заседание с участием краевых руководителей МЧС и МВД и других ответственных лиц.

По последней информации, с огнем борются 199 человек. В их числе – сотрудники МЧС, Боровлянского лесхоза, холдинга "Алтайлес", также подключились арендаторы лесных участков. Работают 59 пожарных автомобилей, самолет-амфибия Бе-200, действует оперштаб по тушению пожара.