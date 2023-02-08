Эколог назвал опасной обрезку деревьев в Бийске

Эколог Сергей Белоконь оценил обрезку деревьев в Бийске, возмутившую горожан. Его слова передаёт "Бийский рабочий".

Эксперт отметил, что ветви нужно обрезать не более полутора метров и обязательно оставлять сучья длиной два-три их диаметра.

"Кроме того, срез надо было сразу обработать для дезинфекции купоросом, а потом замазать садовым варом или на крайний случай – масляной краской. А здесь просто срезали и оставили как есть", – сказал Белоконь.