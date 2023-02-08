Эколог назвал опасной обрезку деревьев в Бийске
По словам специалиста, подобные мероприятия нужно проводить следуя правилам
08 февраля 2023, 12:10, ИА Амител
Эколог Сергей Белоконь оценил обрезку деревьев в Бийске, возмутившую горожан. Его слова передаёт "Бийский рабочий".
Эксперт отметил, что ветви нужно обрезать не более полутора метров и обязательно оставлять сучья длиной два-три их диаметра.
"Кроме того, срез надо было сразу обработать для дезинфекции купоросом, а потом замазать садовым варом или на крайний случай – масляной краской. А здесь просто срезали и оставили как есть", – сказал Белоконь.
Работу, проведённую бийскими коммунальщиками, он сравнил с отрезанием пальца.
Напомним, что в городской администрации обрезку ветвей объяснили необходимостью проводить уборку снега.
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