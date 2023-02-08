НОВОСТИЭкология

Эколог назвал опасной обрезку деревьев в Бийске

По словам специалиста, подобные мероприятия нужно проводить следуя правилам

08 февраля 2023, 12:10, ИА Амител

Фото: "Бийск 22"
Фото: "Бийск 22"

Эколог Сергей Белоконь оценил обрезку деревьев в Бийске, возмутившую горожан. Его слова передаёт "Бийский рабочий".

Эксперт отметил, что ветви нужно обрезать не более полутора метров и обязательно оставлять сучья длиной два-три их диаметра. 

"Кроме того, срез надо было сразу обработать для дезинфекции купоросом, а потом замазать садовым варом или на крайний случай – масляной краской. А здесь просто срезали и оставили как есть", – сказал Белоконь.

Работу, проведённую бийскими коммунальщиками, он сравнил с отрезанием пальца.

Напомним, что в городской администрации обрезку ветвей объяснили необходимостью проводить уборку снега.

 

Комментарии 0

    Ничего не найдено.
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров