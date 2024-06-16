Реку Барнаулку заполонило мертвой рыбой

Люди обеспокоены цветом воды

16 июня 2024, 16:25, ИА Амител

Мертвая рыба в Барнаулке / Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула выразили обеспокоенность состоянием Барнаулки. В реке наблюдается большое количество мертвой рыбы, а вода имеет темно-коричневый оттенок с красноватым отливом.

"Караси, которые еще живы, собрались у берега. Они какие-то облезлые и выглядят очень болезненно. Непонятно, в чем причина, но зрелище, конечно, неприятное", – написала одна из жительниц города в Telegram-канале "В курсе 22".

Ранее барнаульцы пожаловались на проблемы с мусором в Ленточном бору. Очевидцы говорят, что отходы в лес привозят грузовиками.