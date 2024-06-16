Реку Барнаулку заполонило мертвой рыбой
Люди обеспокоены цветом воды
16 июня 2024, 16:25, ИА Амител
Мертвая рыба в Барнаулке / Фото: "В курсе 22"
Жители Барнаула выразили обеспокоенность состоянием Барнаулки. В реке наблюдается большое количество мертвой рыбы, а вода имеет темно-коричневый оттенок с красноватым отливом.
"Караси, которые еще живы, собрались у берега. Они какие-то облезлые и выглядят очень болезненно. Непонятно, в чем причина, но зрелище, конечно, неприятное", – написала одна из жительниц города в Telegram-канале "В курсе 22".
Ранее барнаульцы пожаловались на проблемы с мусором в Ленточном бору. Очевидцы говорят, что отходы в лес привозят грузовиками.
16:46:58 16-06-2024
А что, власти то есть? Или урбанизмом заняты?
17:27:55 16-06-2024
В Барнауле вода всегда немного специфического коричневато-красноватого цвета. И в советском детстве так было. Но это не причина для замора рыбы. Специалистам бы разобраться да поскорее, найти то что травит рыбу. То ли удобрения с полей после ливневых дождей, то ли какая-то организация химию сливает
17:29:32 16-06-2024
Говнокачки в лес возят, а потом удивляемся, почему рыба дохнет.
18:30:04 16-06-2024
Рыба реально задыхается. Причём что в черте старого базара, что далеко выше. Карасики стоят реально облезлые и полудохлые, много и дохлых.
Может реально кто-то сможет ответить на этот вопрос?
19:19:55 16-06-2024
Олег (16:46:58 16-06-2024) А что, власти то есть? Или урбанизмом заняты?... Какие власти? Сажать надо! Всё от безнаказанности
20:41:55 16-06-2024
В р. Барнаулке сейчас летом дети и взрослые купаются.
22:42:32 16-06-2024
Гость (20:41:55 16-06-2024) В р. Барнаулке сейчас летом дети и взрослые купаются.... И там же писают. Вот караси и дохнут от гигантского кол-ва мочи...
22:19:39 16-06-2024
Сорок лет почти в Барнауле, и помню, что всегда вода такая, как чай. Или квас. Или моча, у кого какие ассоциации. А говновозы реально в лес возят и в район тюрьмы, на место старого пляжа.
08:43:56 17-06-2024
Новость - не о чём. "Карасики стоят облезлые" Но ведь "стоят", а не лежат.
ПС - Займитесь лучше делом. Дамбу какую-нибудь постройте или мост. Натуралисты блин...
09:51:03 17-06-2024
гость (08:43:56 17-06-2024) Новость - не о чём. "Карасики стоят облезлые" Но ведь "стоя... Похоже, как раз что-то строят - засыпают территорию бывшего пруда на Булыгино, вот карасики и дохнут.
10:42:49 17-06-2024
гость (08:43:56 17-06-2024) Новость - не о чём. "Карасики стоят облезлые" Но ведь "стоя...
Не нужно здесь демонстрировать свое отсутствие мозгов и показывать идиотизм.
13:27:50 17-06-2024
Минприроды лишь бы участок продать выгодно под застройку. За сколько барышей продали? А то что в Ленточном бру рубки под кластеры и многоквартирные дома, то что рыба поздохнет - это ни к ним
14:31:09 17-06-2024
А сколько было фактов, что Пиповарка окрашивается в разные цвета?!? туда сливают всю таблицу Менделеева и всем наплевать. Никакого контроля. Уверен, что замор рыбы связан с очередным химикатом из Пивоварки, если рыба дохлая ниже слияния рек. При этом при формировании участка на Барнаулке в районе Булыгино - тоже экология реки сильно снизится. Так что карасям и всей флоре и фауне большой привет.