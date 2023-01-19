Снежура на Телецком. На Алтае заметили редкое явление, превратившее снег в "намокшую вату"

Само явление скоротечно, ведь для него нужна определённая температура воды и воздуха

19 января 2023, 15:09, ИА Амител

Фото: altzapoved.ru / Роман Воробьёв и Татьяна Клименко

Водная гладь Телецкого озера покрылась снежной абстракцией, которую называют снежура, сообщает Алтайский биосферный заповедник. Серию снимков завораживающего природного явления сделали дайверы Роман Воробьёв и Татьяна Клименко.

"Снежура – снежный покров на воде, образующийся при выпадении снега на поверхность воды, близкой к точке замерзания. Снег, пропитываясь водой, лежит на поверхности воды слоем в виде хрупкой плёнки, на ощупь и на вид похожей на намокшую вату", – пояснили в заповеднике.























Когда снегопады идут с перерывами, то на воде образуются забавные и причудливые картины из снега, который по-разному пропитан водой. Само явление скоротечно, ведь для него нужна определённая температура воды и воздуха, отсутствие ветра и интенсивные снегопады.