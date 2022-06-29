Алтайские экологи пожаловались генпрокурору на чиновников, которые помогают золотодобытчикам

Добытчики золота пытаются вновь организовать работы на реке Ануй в Солонешенском районе, которые им запретили по суду. Теперь предприниматели взяли в помощь федеральную структуру — Сибнедра. Чиновники этого ведомства СФО пытаются обойти решение суда, переоформив лицензию золотодобытчикам.

С этим не согласны общественники из алтайского отделения ОНФ, которые уже пять лет борются с предприятием «Ануй», которое вело добычу на одноимённой реке в алтайских горах.

По мнению алтайских экологов из ОНФ, необходимо защитить природу Солонешенского района от воздействия техники золотодобытчиков. Но Сибнедра и помогающие им чиновники из Федерального агентства по недропользованию пытаются «найти лазейки для обхождения вынесенного вердикта» Центрального районного суда Барнаула, который ещё в июле 2019 года обязал компанию «Ануй» прекратить все действия по добыче россыпного золота на участке одноимённой реки.

Промышленники пытались оспорить решения суда, но апелляция и кассация не прошли. Тогда в Сибнедрах родилась идея переоформить лицензию фирме, сменившей название, так как на это судья запрета не выносил. В Народном фронте заявили, что это «тождественно ситуации, когда изобличённый преступник просто сменил фамилию, и его отпускают с миром совершать новые преступления».

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За помощью алтайские представители президентского движения обратились напрямую к генеральному прокурору страны Игорю Краснову. И, как заявляет модератор тематической площадки Народного фронта «Экология» в Алтайском крае Алексей Грибков, намерены снова судиться как с золотодобытчиками, так и с помогающими им чиновниками.

Напомним, что в июне 2022 года краевое Минприроды провело экспертизу ещё одного золотоносного участка в Солонешенском районе и не разрешило на нём работать, так как на этой территории растут краснокнижные растения.