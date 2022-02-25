Алтайские муниципалитеты получат в 1,5 раза больше денег на отлов бездомных животных

25 февраля АКЗС внесло изменения в закон, который наделяет самоуправление Алтайского края государственными полномочиями в обращении с бездомными животными. Муниципалитеты будут получать на отлов животных не 16, а 24 млн рублей. Также увеличится стоимость услуг по отлову и содержанию животных без владельцев в приютах, сообщает правительство края.

Другие изменения коснутся перераспределения средств между муниципалитетами, которые в 2021 году потратили только 11,95 из 16 млн рублей, выделенных на отлов бездомных животных. Остаток в виде 4,05 млн было невозможно направить в другие муниципалитеты.

Алтайское Заксобрание разрешило муниципалитетам перераспределять субвенции в зависимости от текущей численности животных. Это позволит сократить невостребованную часть краевого бюджета.

Также на февральской сессии депутаты АКЗС утвердили поправки к закону о бюджете Алтайского края на 2022 год. Доходы региона вырастут до 144,4 млрд, расходы — до 169,3 млрд. Подробнее о статьях бюджета можно прочитать в разборе amic.ru.