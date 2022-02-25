Депутаты утвердили поправки к закону о бюджете Алтайского края на 2022 год

Депутаты АКЗС приняли поправки к закону о бюджете Алтайского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, сообщает правительство региона. Изменения связаны с дополнительным распределением денег после утверждения закона о бюджете на этот период.

Вырастут и доходы, и расходы Алтая: доходы — на 3,4 млрд рублей (до 144,4 млрд), расходы — на 18 млрд рублей (до 169,3 млрд).

Оплата труда бюджетников

1,087 млрд рублей направят на оплату труда всех категорией работников бюджетной сферы. 364 млн из них пойдут на финансирование краевых учреждений, 202 млн вложат в субвенции на дошкольное образование, а 521 млн — на школы. Также на 1 млрд увеличится объём субсидий муниципальным образованиям.

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Индексация выплат

С 1 января 2022 года на 8,6% проиндексируют выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий, педагогам и иным категориям жителей края, живущих и работающих в сельской местности. Индексация коснётся более 300 тыс. человек.

Поддержка муниципалитетов

Более 9 млрд рублей пойдёт на финансовую поддержку муниципальных образований Алтая. 2 млрд из них потратят на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов. 5,1 млрд — на адресную инвестиционную программу и капремонт социально значимых объектов.

Сертификаты детям-сиротам

На выплаты по сертификатам детям-сиротам будет направлено 600 млн рублей из краевого бюджета. Общий объём средств на обеспечение жильём этой категории граждан составит более 1,2 млрд рублей.

Дороги и транспорт

Расходы на дорожную деятельность увеличат на 1,8 млрд рублей, до 14,7 млрд. Из них на состав горэлектротранспорта пойдёт 1 млрд рублей, на дорожную и коммунальную технику — 1,1 млрд, включая 580 млн для муниципальных образований.