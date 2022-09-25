Алтайский край вошёл в десятку наиболее экологически безопасных регионов страны
СФО в экорейтинге занял вторую строчку
Алтайский край занял седьмое место в Национальном экологическом рейтинге российских регионов по итогам лета 2022 года. Его обнародовала общественная организация «Зелёный патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус», сообщает правительство края.
Первая десятка лидеров выглядит следующим образом:
Тамбовская область;
Белгородская область;
Республика Алтай;
Курская область;
Москва;
Чукотский АО;
Алтайский край;
Костромская область;
Республика Чувашия;
Республика Чечня.
Уточняется, что рейтинг составили на основе четырёх экологических показателей: природоохранный, промышленно-экологический, социально-экологический и сводный.
Сибирский федеральный округ в экорейтинге занял вторую строчку из десяти.
В июле вице-премьер Виктория Абрамченко назвала 29 городов России с самым грязным воздухом, среди которых оказался и Барнаул. Чиновница тогда отметила, что с 1 сентября 2023 года эти города присоединятся к программе по квотированию выбросов «Чистый воздух».