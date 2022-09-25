Алтайский край вошёл в десятку наиболее экологически безопасных регионов страны

Алтайский край занял седьмое место в Национальном экологическом рейтинге российских регионов по итогам лета 2022 года. Его обнародовала общественная организация «Зелёный патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус», сообщает правительство края.

Первая десятка лидеров выглядит следующим образом:

Тамбовская область; Белгородская область; Республика Алтай; Курская область; Москва; Чукотский АО; Алтайский край; Костромская область; Республика Чувашия; Республика Чечня.

Уточняется, что рейтинг составили на основе четырёх экологических показателей: природоохранный, промышленно-экологический, социально-экологический и сводный.

Сибирский федеральный округ в экорейтинге занял вторую строчку из десяти.

В июле вице-премьер Виктория Абрамченко назвала 29 городов России с самым грязным воздухом, среди которых оказался и Барнаул. Чиновница тогда отметила, что с 1 сентября 2023 года эти города присоединятся к программе по квотированию выбросов «Чистый воздух».