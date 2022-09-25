Алтайский край вошёл в десятку наиболее экологически безопасных регионов страны

СФО в экорейтинге занял вторую строчку

26 сентября 2022, 06:20, Никита Черников

Алтайский край занял седьмое место в Национальном экологическом рейтинге российских регионов по итогам лета 2022 года. Его обнародовала общественная организация «Зелёный патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус», сообщает правительство края.

Первая десятка лидеров выглядит следующим образом:

  1. Тамбовская область;

  2. Белгородская область;

  3. Республика Алтай;

  4. Курская область;

  5. Москва;

  6. Чукотский АО;

  7. Алтайский край;

  8. Костромская область;

  9. Республика Чувашия;

  10. Республика Чечня.

Уточняется, что рейтинг составили на основе четырёх экологических показателей: природоохранный, промышленно-экологический, социально-экологический и сводный.

Сибирский федеральный округ в экорейтинге занял вторую строчку из десяти.

В июле вице-премьер Виктория Абрамченко назвала 29 городов России с самым грязным воздухом, среди которых оказался и Барнаул. Чиновница тогда отметила, что с 1 сентября 2023 года эти города присоединятся к программе по квотированию выбросов «Чистый воздух».

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