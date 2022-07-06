Барнаул оказался в списке городов с самым грязным воздухом, но в ближайшие годы ситуация улучшится

Вице-премьер Виктория Абрамченко назвала 29 городов России с самым грязным воздухом. В их числе оказался и Барнаул. В своём Telegram-канале чиновница отметила, что с 1 сентября 2023 года эти города присоединятся к программе по квотированию выбросов «Чистый воздух».

В списке претендентов на включение, помимо столицы Алтайского края, оказались: Кемерово, Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ, Махачкала, Кызыл, Абакан, Черногорск, Петровск-Забайкальский, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск, Уссурийск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Астрахань, Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Курган, Искитим, Новочеркасск, Ростов-на-Дону и Южно-Сахалинск.

Сейчас в проекте «Чистый воздух» участвуют 12 городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Таким образом, в следующем году в нём будет уже 41 город-участник.

«Городам, где остро стоит проблема качества воздуха, необходимы все механизмы снижения выбросов и улучшения экологической ситуации. Это и модернизация коммунальной инфраструктуры, и экологическая модернизация промышленных предприятий. Потребуются решения по переводу частных домовладений на экологичные виды отопления, а также закупка экологичного общественного транспорта», — пояснила Абрамченко, отметив, что для каждого города предусмотрят отдельные мероприятия.

Целью проекта «Чистый воздух» является снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах. В его рамках власти будут развивать электротранспорт, обновлять подвижной состав общественного транспорта, проводить озеленение и защищать леса, развивать газораспределительную систему и содействовать в газификации. К 2030 году планируется снизить выбросы загрязняющих веществ в два раза.