НОВОСТИЭкология

Барнаульцы в конце января смогут сдать вторсырье на переработку

Активисты принимают не только отходы, но также и вещи для фонда или посуду

25 января 2023, 08:55, ИА Амител

28 января в Барнауле пройдёт акция по сбору вторсырья. О ней рассказали представители сообщества "Мусора.Больше.Нет, Барнаул".

"Временно не принимаем лекарства (только в этом месяце), пульперкартон и целлюлозные ячейки от яиц (мы их можем отдать только компании-переработчику "СибТара", но в этот раз компания не приедет на акцию)", – отметили активисты.

Стационарная точка будет работать с 12 до 14 часов дня в Парке спорта Алексея Смертина. С маршрутами временных точек можно ознакомиться на странице сообщества "ВКонтакте".

 

Комментарии 3

  • Опять все на народ сваливают... Забанить себя от кредиторов - сами. Теперь вот мусор тоже сами сортируйте... Чё я там ещё сразу не вспомнил что мы должны будем сами делать вместо гос участия?..
    25 января, Гость   Ответить
  • в ссср все сортировали и к чему привело? отучили сортировать -теперь опять, ну уж нет, кому надо, тот пусть и сортируют и обогащается на простом народе, которого запугали загрязнением планеты, удачи!
    25 января, Гость   Ответить
  • По чем прием?
    25 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров