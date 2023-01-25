Барнаульцы в конце января смогут сдать вторсырье на переработку

Активисты принимают не только отходы, но также и вещи для фонда или посуду

25 января 2023, 08:55, ИА Амител

28 января в Барнауле пройдёт акция по сбору вторсырья. О ней рассказали представители сообщества "Мусора.Больше.Нет, Барнаул".

"Временно не принимаем лекарства (только в этом месяце), пульперкартон и целлюлозные ячейки от яиц (мы их можем отдать только компании-переработчику "СибТара", но в этот раз компания не приедет на акцию)", – отметили активисты.

Стационарная точка будет работать с 12 до 14 часов дня в Парке спорта Алексея Смертина. С маршрутами временных точек можно ознакомиться на странице сообщества "ВКонтакте".