Инициативные группы общественников присмотрят за проблемными городскими пространствами Барнаула

Барнаульские общественники создадут инициативные группы по всем проблемным общественным территориям Барнаула. Такое решение активисты приняли на собрании на площади Свободы 2 июня. Это было первое массовое мероприятие барнаульских защитников городских пространств в 2022 году.

На встречу активистов пришло более 30 человек. Целый час известный историк Данил Дегтярёв общался с единомышленниками. Среди них были защитники парка имени Ленина, Речного вокзала и площади Сахарова, члены общественного совета парка «Изумрудный», представители политических организаций, микрорайона «Дружный», Докучаева и других районов Барнаула.

По словам Дегтярёва, встреча не была митингом. На ней общественники лишь обсудили наболевшие вопросы и не принимали резолюцию.

«Главным итогом стало решение о создании новых инициативных групп по проблемным вопросам. Это Речной вокзал, площадь Сахарова, защита и содержание парков, особенно в новых районах, очистка общественных пространств, которые превратились в свалки, проблемы исторической части города», — рассказал Дегтярёв.

Из-за пандемии массовые мероприятия по проблемам городских пространств долго не проходили, все ограничивалось одиночными пикетами. Теперь же массовым мероприятием активисты, наконец, напомнили о себе и о том, как важно обсуждать проблемы Барнаула и что-то предлагать, подчеркнул Дегтярёв.

Например, на собрании предложили внести в Барнаульскую гордуму инициативу о урегулировании норм градостроительства, также звучали идеи о создании некой координационной площадки, на которой горожане могли бы обсуждать вопросы благоустройства вместе с представителями бизнеса и барнаульской мэрии.

Напомним, что 24 мая в Барнауле начали демонтировать здание Речного вокзала, которое активно отстаивали общественники. Однако вскоре компания-застройщик отложила работы, из-за того что на карнизах речпорта обнаружили гнёзда ласточек. Теперь за ними будут следить орнитологи, и когда птицы улетят из гнёзд, демонтаж продолжится.

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