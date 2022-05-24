Здание Речного вокзала начали демонтировать в Барнауле

На первом этапе рабочие демонтировали окна, витражи и техническое оборудование

24 мая 2022, 14:58, Илья Звягинцев

В Барнауле начали демонтировать здание Речного вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе специализированного застройщика «ВиСКью».

Сначала рабочие вывезли с объекта мебель, а с 21 мая приступили к демонтажу окон, витражей и технологического оборудования.

«27 мая планируется старт следующего этапа работ — демонтажа железобетонных конструкций административного здания, ресторана и хозяйственного блока. Полностью расчистить площадку планируется в июле», — сказано в сообщении.

Согласно плану, на территории Речного вокзала появится комплекс, включающий в себя жилые башни высотой 43 этажа и общественно-деловые помещения.

Речной вокзал в Барнауле готовят к высотной застройке

Речной вокзал в Барнауле готовят к высотной застройке

Также здесь оборудуют открытую прогулочную зону.

"Будут высотки". Нодар Шония о сносе Речного вокзала, "Спичке" и городских проблемах

Ранее сообщалось, что два пикета против градостроительной политики в Барнауле и застройки территории Речного вокзала провёл Ленинский комсомол. Мероприятие было заранее согласовано с мэрией.

Поводом для акции стало то, что перед зданием Речного вокзала «застройщик поменял забор с хлипкого на более основательный», говорят участники пикета.

Собственник Речного вокзала объяснил, какие работы ведут и что сносят на территории. Фото

Собственник Речного вокзала объяснил, какие работы ведут и что сносят на территории. Фото

Комментарии
    Новости партнеров