Здание Речного вокзала начали демонтировать в Барнауле

В Барнауле начали демонтировать здание Речного вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе специализированного застройщика «ВиСКью».

Сначала рабочие вывезли с объекта мебель, а с 21 мая приступили к демонтажу окон, витражей и технологического оборудования.

«27 мая планируется старт следующего этапа работ — демонтажа железобетонных конструкций административного здания, ресторана и хозяйственного блока. Полностью расчистить площадку планируется в июле», — сказано в сообщении.

Согласно плану, на территории Речного вокзала появится комплекс, включающий в себя жилые башни высотой 43 этажа и общественно-деловые помещения.

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Также здесь оборудуют открытую прогулочную зону.

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Ранее сообщалось, что два пикета против градостроительной политики в Барнауле и застройки территории Речного вокзала провёл Ленинский комсомол. Мероприятие было заранее согласовано с мэрией.

Поводом для акции стало то, что перед зданием Речного вокзала «застройщик поменял забор с хлипкого на более основательный», говорят участники пикета.