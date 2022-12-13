Эпичные кадры замёрзшего водопада показали алтайские учёные из заповедника

Фото: Роман Воробьёв, Татьяна Клименко / altzapoved.ru

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника поделились кадрами замёрзшего водопада Корбу, который находится на реке Большая Корбу в ста метрах от Телецкого озера.

Учёные отмечают, что этот водопад — одна из самых посещаемых достопримечательностей заповедника. В тёплое время года он собирает огромное число туристов, а с приходом зимы «жизнь здесь замирает».

Фото: Роман Воробьёв, Татьяна Клименко / altzapoved.ru

«С первого взгляда можно подумать, что движение здесь полностью остановилось, река замёрзла... Но если не шуметь и замереть, то можно услышать пульс водопада — через лёд доносится слабый приглушённый звук воды, а через участки тонкого льда, как через окна, виден неукротимый поток, который, несмотря на мороз, продолжает свой путь к озеру даже подо льдом. Ледяные натёки свисают с отвесных скал вокруг, в местах, где из них просачивается вода. Зима только начинается!» — говорится в сообщении.

Ранее власти России захотели отправлять вандалов на экоработы, например, очищать горы на Алтае.