Лето в Алтайском крае сдвинулось на две недели

Лето в Алтайском крае началось на две недели раньше обычного. Вместе с ним на две недели сдвинули свой график и растения, сообщил amic.ru биолог, Никита Колесников, комментируя раннее появление в регионе ягод и грибов.

«График сдвинулся на 2 недели, что является аномальным для этих растений. Это связано с наступлением ранней весны» — пояснил ученый.

По его словам, пик цветения земляники обычно приходится на первую половину июня, также как и появление шампиньонов. Но в этом году эти процессы прошли с большим опережением и уже в начале июня жители края хвастались в соцсетях фотографиями цветущей земляники, а сейчас кое-где показывают уже и ягодки.

Первый урожай шампиньонов собрали еще в мае.

«Мимолетом забежал в околок недалеко от поселка Березовка в сторону Павловска. Походил часок. Грибов собрал за час чуть меньше 7 литров, с учетом того, что это мое не основное место и здесь я по весенним грибам был лишь однажды», — поделился один из комментаторов.

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Досуг Странности лета-2022. На Алтае пошли первые маслята

4 июня в Троицком районе нашли маслята. Обычно эти грибы начинают массово находить ближе к июлю.

Маслята из Троицкого района / Фото: Светлана Тихонова / vk.com/grib22rus

А в барнаульском бору возле Новосиликатного уже собирают шампиньоны.

Отметим, весна в крае также была ранней Алтайский биосферный заповедник опубликовал фото первоцетов еще 7 апреля.

Ветреница алтайская. Автор фото Светлана Кульбацкая

«Садоводы алтайского края так же отмечают раннее цветение растений на своих участках. Уже к этому моменту успели отцвести многолетние растения: тюльпаны, крокусы, нарциссы, сирень, венерин башмачок, примула. Сейчас начали цветение ирисы, пионы, жасмин, лилейники» — пояснил биолог.

Такое раннее цветение и «поспевание» никакого вреда растениям не принесет, успокаивает биолог Никита Колесников, но в связи с жаркой погодой советует чаще их поливать на своих участках.

Шелехова Анна