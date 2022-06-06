Странности лета-2022. На Алтае пошли первые маслята

4 июня в Троицком районе нашли маслята. Об этом в паблике «Грибники Барнаула и Алтайского края» рассказала жительница Алтайского края Светлана Тихонова. Автор фото не стала указывать точное место находки.

Судя по фото, первый улов маслят — это один большой, уже сформировавшийся гриб, и маленький свежий со шляпкой размером с пятирублёвую монету.

Обычно эти грибы начинают массово находить ближе к июлю. Но в этом году весна была ранней, в мае стояла летняя жара, а наступившие неделей ранее дожди помогли им вылезти раньше обычного срока. Впрочем, в 2020 году наблюдалась схожая картина, и первые маслята находили даже в конце мая.

Шампиньоны из барнаульского бора / Фото: Роман Гантимуров / vk.com/grib22rus

Тем временем в барнаульском бору возле Новосиликатного уже собирают шампиньоны.

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А в соседней Новосибирской области находят не только маслята, но и подберёзовики.