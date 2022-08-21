Лося-красавчика встретил барнаулец на шоссе Ленточный бор
Житель краевой столицы снял животное на видео
21 августа 2022, 10:10, Никита Черников
В Барнауле вдоль обочины на шоссе Ленточный бор увидели лося, сообщает «В курсе 22».
Очевидец снял животное на видео. По его словам, запись была сделана 20 августа.
«Ух, какой красавчик», — отметил автор ролика.
В июне возле Нагорного парка в Барнауле бегал лось. Специалисты Минприроды решили временно усыпить животное и вывезти подальше в лес, чтобы больше не заходил в город.
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