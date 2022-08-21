Лося-красавчика встретил барнаулец на шоссе Ленточный бор

В Барнауле вдоль обочины на шоссе Ленточный бор увидели лося, сообщает «В курсе 22».

Очевидец снял животное на видео. По его словам, запись была сделана 20 августа.

«Ух, какой красавчик», — отметил автор ролика.

В июне возле Нагорного парка в Барнауле бегал лось. Специалисты Минприроды решили временно усыпить животное и вывезти подальше в лес, чтобы больше не заходил в город.