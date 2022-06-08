Стала известна судьба лося, который бегал возле Нагорного парка в Барнауле

Это сделали для того, чтобы не травмировать зверя при перевозке в лес, рассказали amic.ru в Минприроды Алтайского края. Сотрудники ведомства безопасно транспортировали лося подальше в лес. Там госохотинспекторы дождались, когда копытное очнётся, встанет на ноги и самостоятельно уйдёт.

Напомним, что о появлении лося у дороги в проезде Выставочный взвоз, возле Нагорного парка, редакции нашего сайта рассказали коллеги-радийщики из FM-Продакшн. Мы сообщили об этом в полицию, так как опасались за судьбу лося и за то, как бы он не причинил от испуга вреда людям. Полиция передала информацию в Минприроды.

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К вечеру было решено усыпить и вывезти зверя.

«Завезли его подальше в лес, чтобы блудил в лесу и не выходил в город», — говорит официальный представитель Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края Эльвира Успек.

По её словам, это молодое животное, которых сейчас лосихи-матери отгоняют от себя, чтобы они учились жить самостоятельно. Юные лоси идут в поисках новой среды обитания и нередко натыкаются на поселения. Этому удалось забрести в город.

Ранее в Минприроды показали, как такой молодой лось, отлучённый от матери, вышел к кормушке в одном из алтайских заказников.