Массовая гибель рыбы произошла в одном из водоёмов Алтайского края
Местные жители подозревают, что это случилось из-за халатности
23 апреля 2022, 14:39, Никита Черников
Массовая гибель рыбы случилась в водоёме, расположенном в селе Каякушка Родинского района Алтайского края, сообщает «Инцидент Барнаул».
Тысячи мёртвых карасей вдоль берега обнаружили местные жители, которые приехали на рыбалку. Люди подозревают, что это произошло из-за халатности.
«В Родинском районе из-за халатности погибла вся рыба. Кто в ответе за это?» — написал сельчанин в сообществе.
О конкретных причинах массовой гибели рыб пока неизвестно.
Напомним, в Алтайском крае с 20 апреля начал действовать нерестовый запрет на ловлю рыбы. На некоторых участках ограничение продлится до середины лета.
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