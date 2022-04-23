Массовая гибель рыбы произошла в одном из водоёмов Алтайского края

Массовая гибель рыбы случилась в водоёме, расположенном в селе Каякушка Родинского района Алтайского края, сообщает «Инцидент Барнаул».

Тысячи мёртвых карасей вдоль берега обнаружили местные жители, которые приехали на рыбалку. Люди подозревают, что это произошло из-за халатности.

«В Родинском районе из-за халатности погибла вся рыба. Кто в ответе за это?» — написал сельчанин в сообществе.

О конкретных причинах массовой гибели рыб пока неизвестно.

Напомним, в Алтайском крае с 20 апреля начал действовать нерестовый запрет на ловлю рыбы. На некоторых участках ограничение продлится до середины лета.