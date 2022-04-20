В Алтайском крае ввели нерестовый запрет на ловлю рыбы

В Алтайском крае с 20 апреля начал действовать нерестовый запрет на ловлю рыбы, сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

Сроки ограничения следующие:

• с 20 апреля по 20 мая ограничение действует на реке Оби с притоками и пойменными водными объектами;

• с 25 апреля по 25 мая — на озёрах Алтайского края, а также копанцах, соединяющих озёра с полоями;

• с 25 апреля по 10 июня запрет на вылов рыбы установлен на Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края.

Кроме того, запретные сроки продолжаются с 10 апреля по 15 июля на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш от устьев вверх по течению на протяжении 15 км, а с 15 октября по 10 июня — на восьми зимовальных ямах. Их список с точными координатами представлен на сайте ведомства.

Ранее в Алтайском крае задержали браконьера, поймавшего 25 щук. Ущерб от его действий оценили более чем в 20 тысяч рублей.