МЧС: Паводковая обстановка в Алтайском крае остаётся стабильной
Случаев подтопления жилых домов в регионе пока нет, отметили спасатели
Паводковая обстановка в Алтайском крае на текущий момент остаётся стабильной, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Уровень воды в реках края пока что ниже критического. Случаев подтопления жилых домов нет, отмечены только случаи перелива воды через дороги местного значения. При этом альтернативные проезды есть, подчеркнули в ведомстве.
Для контроля за развитием паводковой обстановки и своевременного реагирования организована работа оперативных групп ведомства. На сегодняшний день они работают в Рубцовске и Солтонском районе.
«Силы и средства всех взаимодействующих служб находятся в готовности», — отметили в МЧС.
Ранее в Бийске на реке Бии начался ледоход. Первые подвижки льда горожане заметили ещё 7 апреля, а 8 апреля скорость его движения усилилась.