Медведь повалил указатель на Телецком озере и спрятался в кустах. Видео

Молодой косолапый скрылся при виде лодки

4 мая 2022, 10:15
Видео: Алексей Кучуков

В Республике Алтай медведь повалил указатель на берегу Телецкого озера, сообщили в пресс-службе Алтайского биосферного заповедника.

На кадрах видно, как молодой косолапый буянит у сломанного знака, а затем скрывается в растительности при приближении лодки.

«Пока вы отдыхаете, кто-то хулиганит на берегу Телецкого озера... Медведю помешал аншлаг заповедника», — говорится в сообщении.

Напомним, медведи начали просыпаться в Республике Алтай ещё в конце марта.

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