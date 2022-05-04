Медведь повалил указатель на Телецком озере и спрятался в кустах. Видео
Молодой косолапый скрылся при виде лодки
4 мая 2022, 10:15
Видео: Алексей Кучуков
В Республике Алтай медведь повалил указатель на берегу Телецкого озера, сообщили в пресс-службе Алтайского биосферного заповедника.
На кадрах видно, как молодой косолапый буянит у сломанного знака, а затем скрывается в растительности при приближении лодки.
«Пока вы отдыхаете, кто-то хулиганит на берегу Телецкого озера... Медведю помешал аншлаг заповедника», — говорится в сообщении.
Напомним, медведи начали просыпаться в Республике Алтай ещё в конце марта.
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