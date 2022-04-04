Медведи начали просыпаться в Горном Алтае

В Республике Алтай из зимней спячки начали выходить медведи, сообщает пресс-служба Алтайского заповедника.

В фотоловушки звери ещё не попали, однако 25 марта научный сотрудник Роман Воробьёв с лодки увидел на прителецком склоне медведицу с медвежонком.

30 марта ориентировочно в том же месте были замечены двое медвежат двух-трёх лет.

Ранее рыбаки из Барнаула спасли бобра, который попал в ловушку из крючков на бревне. У мужчин ушло 30 минут на то, чтобы вытащить два крючка, плотно застрявших в шкуре животного.