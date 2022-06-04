Медвежат-сирот из Красноярского края будут выхаживать в Алтайском заповеднике

В Алтайском заповеднике будут выхаживать медвежат-сирот из Красноярского края, сообщает «ТВК Красноярск».

Как отмечает издание, ранее в Ирбейском районе застрелили медведицу, у которой осталось трое детёнышей. Их разобрали люди, но через время двух передали волонтёрам центра помощи диким животным «Инстинкт».

«Люди разобрали медвежат по рукам. Сначала с нами связалась первая женщина — так у нас появился Редис. Он ехал в коробке из-под редиса, поэтому получил такое имя. Второго передали через несколько дней. Назвали Сюрприз, потому что для нас он стал сюрпризом. Судьба третьего медвежонка, к сожалению, нам неизвестна», — поделился волонтёр «Инстинкта» Игорь Матанин.

На волю зверьков не могут отпустить, так как они ещё не адаптированы к дикой природе — особенно после контакта с человеком. В итоге волонтёры решили передать медвежат в Алтайский заповедник, где они пройдут дальнейшую реабилитацию, а затем их выпустят на волю. Повезут косолапых на Алтай на машине.

Ранее медведь повалил указатель на Телецком озере и спрятался в кустах.