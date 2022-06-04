Медвежат-сирот из Красноярского края повезли на Алтай на сломанной машине

Медвежат-сирот из Красноярского края повезли в Алтайский заповедник на сломанной машине. Как сообщает «7 канал Красноярск», косолапых должны были привезти ещё 2 июня, но по пути в оборудованный под перевозку животных автомобиль врезалась пенсионерка, у машины повреждено колесо.

Новый транспорт найти не удалось, и медвежат медленно повезли на неисправном авто.

Однако есть ещё одна проблема — в заказнике дали срок привезти косолапых до сегодня, 4 июня. В противном случае есть риск, что их отправят в собачий приют.

Удалось ли в итоге вовремя доставить животных до заповедника, пока неизвестно.

Напомним, ранее в Ирбейском районе застрелили медведицу, у которой осталось трое детёнышей. Их разобрали люди, но спустя некоторые время двух передали волонтёрам центра помощи диким животным «Инстинкт». Они договорились передать медвежат в Алтайский заповедник, где они пройдут дальнейшую реабилитацию, а затем их выпустят на волю.