Морозный шторм сняли на видео на самом знаменитом алтайском озере

Сотрудник Алтайского биосферного заповедника Евгений Веселовский снял на видео суровую ноябрьскую погоду на Телецком озере. Ролик опубликован во «ВКонтакте».

«Зима уже пришла. Яйлю, Алтайский заповедник», — говорится в сообщении.

На видеозаписи можно заметить, что из-за штормового ветра на озере образуются сильные волны, которые на большой скорости мчатся вместе с паром.

Как пояснили сотрудники заповедника в следующем посте, «интенсивность волновых процессов на Телецком озере определяется скоростью ветра, продолжительностью его действия, направлением господствующих ветров относительно долины, длиной разгона волн, глубиной озера и конфигурацией его берегов».

Ранее жители Республики Алтай рассказали, что в нескольких населённых пунктах на днях было 50-55 градусов мороза.