«Термометр замёрз, отогревайте». Где на Алтае температура опускалась до -55 градусов

В понедельник утром, 28 ноября, в нескольких посёлках было очень холодно

28 ноября 2022, 12:02

Жители Республики Алтай в паблике «Новости Горного Алтая» обсуждают аномальные морозы и низкие температуры.

«Сильные морозы пришли во все районы республики. Судя по нашей перекличке, „полюс холода“ был в селе Яконур Усть-Канского района, где столбики термометров явно опускались за -50 градусов. Также -50 фиксировали в селе Ело Онгудайского района», — говорится в сообщении.

Фото: vk.com/altainews

В комментариях отметили, что в нескольких населённых пунктах было от -50 до -55 градусов, например, в селе Язула Улаганского района.

Ранее эксперты Росгидрометцентра рассказали, когда морозы уйдут из Алтайского края.

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