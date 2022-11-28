«Термометр замёрз, отогревайте». Где на Алтае температура опускалась до -55 градусов

Жители Республики Алтай в паблике «Новости Горного Алтая» обсуждают аномальные морозы и низкие температуры.

«Сильные морозы пришли во все районы республики. Судя по нашей перекличке, „полюс холода“ был в селе Яконур Усть-Канского района, где столбики термометров явно опускались за -50 градусов. Также -50 фиксировали в селе Ело Онгудайского района», — говорится в сообщении.

Фото: vk.com/altainews

В комментариях отметили, что в нескольких населённых пунктах было от -50 до -55 градусов, например, в селе Язула Улаганского района.

Ранее эксперты Росгидрометцентра рассказали, когда морозы уйдут из Алтайского края.