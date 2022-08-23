Мусорный бак появился рядом с рекой Барнаулкой. Отходы засоряют реку и ее берега

Жители Барнаула пожаловались в социальных сетях на стоящий рядом с рекой Барнаулкой мусорный бак. По их словам, он находится там около месяца, и за это время мусор из него вывезли только два раза. Когда контейнер переполняется, отходы с него летят в реку, засоряют берега реки и даже попадают в воду, рассказывают жители близлежащих домов amic.ru.

Из контейнера в реку

Проживающая рядом с дамбой Барнаулки Марина Сикорская написала о проблеме с мусорным баком 18 августа в сообществе «Барнаул 22». В посте было сказано, что на дамбе в районе бывшего пляжа появился переполненный мусорный контейнер.

«Ранее контейнер стоял до дамбы, в непосредственной близости от жилых домов. Может, именно это и послужило причиной переноса, так как оттуда мусор не вывозили совсем. По улицам всегда мусор вывозили регулярно, а про этот просто „забывали“ и до переноса. Место новой установки с первого дня вызывало много вопросов, потому что мусор раздувался ветром прямо в Барнаулку и попадал на берег», — отметила девушка. (Орфография и пунктуация сохранена.)

В комментариях под постом другая жительница Барнаула рассказала, что контейнер стоял у жилых домов, пока не загорелся. После пожара его решили перенести к реке.

Мусорный бак на дамбе Барнаулки / Фото предоставлено Мариной Сикорской

Однако на новом месте проблем с баком только прибавилось, говорит Марина Сикорская. Мусор оттуда долго не вывозили, контейнер стоял полный, отходы растаскивали собаки, мусор также разлетался по округе. 22 августа Марина Сикорская рассказала amic.ru, что после поста в «Барнаул 22» (21 августа) мусор из контейнера всё-таки вывезли, но то, что разнесло из него ветром, никто не убрал. Сейчас отходы просто валяются на берегу Барнаулки, рассказывает активистка.

Бак нужно убрать?

При этом вывезти мусор из контейнера помогла только огласка, считает девушка. До этого были обращения в администрацию и к оператору, но они закончились ничем. И с 8 по 18 августа отходы никто не вывозил, отмечает она.

«Я звонила в администрацию Центрального района, обращалась в компанию ООО „Экосоюз“, ответственную за вывоз мусора на этом участке. Они меня послали без употребления матов и с просьбой больше не звонить. Результат был только после публикации в соцсетях», — рассказывает Марина Сикорская.

Однако, по словам горожанки, вывоз мусора проблемы не устранит, ведь скоро пакеты снова появятся в контейнере и будут разлетаться по округе, засоряя Барнаулку и ее берег. Девушка отмечает, что контейнер стоит в водоохранной зоне, и поэтому активистка намерена добиться от властей, чтобы бак убрали. А именно — она собирается писать в администрацию города и района.

Amic.ru обратился за комментарием в ООО «Экосоюз». Там ответили, что бак на дамбу поставила администрация Центрального района краевой столицы и посоветовали обратиться к ней. В администрации района журналистов отправили в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, который якобы и переставил бак подальше от жилых домов на дамбу. Amic.ru отправил запрос в комитет и будет ждать ответа властей.

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