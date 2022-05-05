На Алтае медведица с медвежонком пришли полюбоваться на цветение маральника

В Республике Алтай недалеко от водопада Корбу на Телецком озере заметили медведицу с медвежонком, сообщает пресс-служба Алтайского биосферного заповедника.

На днях примерно в том же месте сняли на камеру молодого косолапого, который повалил указатель. На следующий день сотрудники заповедника выдвинулись чинить сломанную табличку и, прибыв на участок, увидели на первой зелени прителецких медведицу с медвежонком среди цветущего маральника.

«Звери с осторожным любопытством наблюдали за сотрудниками заповедника из зарослей цветущего маральника», — говорится в сообщении.

В пресс-службе заповедника призвали при наблюдении животных с озера не приближаться к ним и не привлекать внимание криками и прочими действиями. «Режим охраны Алтайского заповедника запрещает любую деятельность, нарушающую естественное развитие природных процессов», — напомнили сотрудники.